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+Deportes

El Rotogal Boiro cede en su visita a Mallorca

Los de Chicho Alves no estuvieron certeros en el saque y cayeron por un 3-1

María Caldas
19/10/2026 16:30
volei
El técnico, Chicho Alves, dando instrucciones en el primer partido
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El Rotogal Boiro se quedó sin premio en su visita a Palma de Mallorca. Los de Chicho Alves cedieron por un 3-1 ante el Voley Palma en un encuentro en el que los fallos en el saque terminaron costando caro a los boirenses.

El primer set comenzó bastante igualado, pero se desequilibró al final. Poco a poco, los boirenses comenzaron a jugar mejor y consiguieron empatar un partido que podía caer para cualquier lado. Un par de decisiones arbitrales en contra del Rotogal terminaron por sacar momentáneamente del partido a los visitantes, que dejaron de estar bien en el saque.

A partir de ahí, el Palma comenzó a sentirse más cómodo y a implantar su estilo de juego, ya que los de Chicho no estaban haciendo daño con el saque. Por momentos, los boirenses parecían carburar en ataque, pero no fue suficiente para puntuar en una pista complicada.

“Nos quedamos con la sensación agridulce de no poder llevarnos algo más. Vamos a intentar corregir esos errores, sobre todo encontrar ese punto a mayores de saque”, comenta el entrenador tras el partido.

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