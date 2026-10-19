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+Deportes

El cambadés Hugo Cordal consigue el bronce en el Nacional Sub 14

La prueba se celebró en las pistas de Balaídos

María Caldas
19/10/2026 13:07
cambados
El cambadés Hugo Cordal con la medalla de bronce
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El deportista cambadés Hugo Cordal viene de conseguir la medalla de bronce en el Campeonato de España Sub 14 de atletismo por equipos, que se celebró en las pistas de Balaídos, en Vigo.

El deportista cambadés, que milita en las filas del Sociedade Ximnástica de Pontevedra se subió al podio en la prueba de 1.000 metros, firmando un tiempo de 2:50.2, en una competición que reunió a algunos de los mejores atletas nacionales de su categoría.

Lo cierto, es que Hugo Cordal ha tenido una progresión constante en el atletismo gallego desde categorías inferiores. El joven comenzó militando en las categorías base del Club de Atletismo Cambados, con el que cosechó victorias en distintas carreras populares. Con su salto al Pontevedra continuó participando con éxito en distintas disciplinas que consolidan su progreso.

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