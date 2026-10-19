El Asmubal Meaño logra su segunda victoria consecutiva

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El Inelsa Solar Asmubal Meaño sumó su segunda victoria consecutiva en el Pabellón de Coirón. Las de Adrián Pumar vencieron por un contundente 32-23 al 3COM Squad Valsequillo en la tercera jornada de la División de Honor Plata Femenina.

Durante los primeros treinta minutos, se vivió un intercambio constante de goles entre ambas escuadras. El equipo visitante abrió el marcador rápidamente con un gol desde los seis metros, mostrando una buena disposición ofensiva. Sin embargo, las de Pumar no tardaron en volver a golpear al rival.

Goretti Carballal y Leire Brun fueron fundamentales al anotar varios goles desde posiciones centrales. A medida que avanzaba la primera parte, Sabela Miniño también se hizo notar con sus penetraciones efectivas por el extremo derecho.

A pesar del empuje local y una defensa sólida por momentos, las visitantes lograron mantenerse cerca en el marcador gracias a Oihane Xerach, quien capitalizó varias oportunidades desde los seis metros y mantuvo viva la esperanza para su equipo. Al final de esta mitad, el Inelsa Solar Asmubal Meaño terminó con una ventaja parcial de 15-11.

En la segunda mitad se observó cómo las decisiones tácticas empezaron a definir claramente el rumbo del encuentro. La estrategia defensiva implementada por Adrian Pumar permitió a Asmubal Meaño contener mejor los embates rivales mientras que su ataque fluyó con mayor eficacia; especialmente notable fue nuevamente Sabela Miniño Oubiña quien marcó tres goles consecutivos aumentando aún más la ventaja local.

Pese a algunos destellos positivos por parte del equipo visitante liderados nuevamente por Oihane Xerach, quien logró marcar varios tantos importantes, el control total ejercido por las locales llevó al partido hacia un desenlace claro, en el que finalmente cerraron con un resultado contundente de 32-23.