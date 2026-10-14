El Triatlón Vilagarcía pone rumbo a la Media Maratón de Bilbao

Parte de los deportistas del Triatlón Vilagarcía que estarán en Bilbao Cedida

El Triatlón Vilagarcía desplaza a nueve deportistas a la Media Maratón de Bilbao, que se celebra este fin de semana. Fernando Vidal, Diego Padín, Paola María Mochales, Miriam Maceira, Alejandro Álvarez, David Mochales, Alexandra Rodríguez, Susi Piñeiro y Marta Costa serán los representantes de la entidad vilagarciana en la competición. Todos ellos llevan a cabo la modalidad de media maratón, a excepción de Alejandro Álvarez, que compite en los 10K.

“Nunca dejamos de entrenar pero sí tenemos esta competición marcada en el calendario como uno de nuestros platos fuertes desde mayo de este año. Nos hace mucha ilusión vivir esta experiencia juntos, pues llevamos varios meses entrenando y apoyándonos unos a otros”, comenta Marta Costa, una de las participantes de la Media Maratón. Los arousanos partirán a Bilbao en la furgoneta del club para vivir una experiencia marcada en rojo en el calendario.

Esta Media Maratón es una de las más famosas a nivel nacional, además de las ya conocidas de Valencia, Madrid o Sevilla. Otros miembros del club, como Iván Fontán, ya la corrieron y por lo tanto, pueden ayudar a los más jóvenes.

Se trata de una prueba que exige bastante físicamente, sobre todo por la distancia, cambios de ritmo y desnivel, así que no es una carrera para salir demasiado fuerte desde el principio. “Hay que guardar fuerzas y llegar con energía a los últimos kilómetros, que es cuando más se nota el esfuerzo acumulado”, explica Costa.

La prueba tiene salida en el estadio San Mamés y llegada junto al Guggenheim, pasando por algunas de las zonas más emblemáticas de Bilbao.

Los nueve atletas vilagarcianos entrenan a las órdenes de Jacobo Suárez, haciendo los martes y jueves técnica de carreras y series en las pistas de atletismo del Concello de Vilagarcía. Cada uno de los deportistas llega a la prueba con diferentes objetivos, pero todos con ilusión.