Miguel Mirás se proclama campeón gallego en Lucha Grappling

Miguel Mirás con la medalla de oro Cedida

El Judo Club Senín logró un importante resultado en el Campeonato Gallego de Grappling, celebrado el pasado sábado 10 en Pontevedra, gracias a la actuación de su único representante, Miguel Mirás, que se proclamó campeón gallego en la categoría de -100 kg.

El deportista del club firmó una destacada participación en la competición, logrando hacerse con el título autonómico en una modalidad de lucha que combina técnicas de control, derribos y sumisiones.

La consecución de este campeonato supone un nuevo éxito para Miguel Mirás y una satisfacción para el Judo Club Senín, que estuvo presente en la cita gallega con un solo competidor y regresó con el título de campeón en su categoría.