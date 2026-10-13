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+Deportes

Miguel Mirás se proclama campeón gallego en Lucha Grappling

El deportista del Judo Club Senín consiguió la primera posición en la categoría de -100kg

María Caldas
13/10/2026 11:19
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Miguel Mirás con la medalla de oro
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El Judo Club Senín logró un importante resultado en el Campeonato Gallego de Grappling, celebrado el pasado sábado 10 en Pontevedra, gracias a la actuación de su único representante, Miguel Mirás, que se proclamó campeón gallego en la categoría de -100 kg.

El deportista del club firmó una destacada participación en la competición, logrando hacerse con el título autonómico en una modalidad de lucha que combina técnicas de control, derribos y sumisiones.

La consecución de este campeonato supone un nuevo éxito para Miguel Mirás y una satisfacción para el Judo Club Senín, que estuvo presente en la cita gallega con un solo competidor y regresó con el título de campeón en su categoría.

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