Carla Sesar suma una medalla de bronce en el Open de Montenegro

Carla Sesar con la medalla de bronce Cedida

La deportista ribeirense Carla Sesar consiguió una medalla de bronce en el Open de Podgorica, en Montenegro. Se trata de un torneo oficial de taekwondo de categoría G-1 avalado por la Federación Mundial de Taekwondo (WT) y la Unión Europea de Taekwondo (ETU).

La atleta del Natural Sport participó en la categoría sénior femenina de -57kg, cayendo en semifinales ante la búlgara Kimia Zenozi por un 2-0. Sesar empezó venciendo en cuartos de final a la noruega Mathea Jacobsen por un 0-2, para después verse las caras en cuartos con la deportista rusa Kuchina Viktorya.

Carla Sesar venció de nuevo por un 2-0 que le otorgaba el pase a las semifinales del torneo, en las que acabaría cayendo ante la que sería campeona del Open luego de medirse en la final con la croata Iva Kukic, medalla de plata.

Alma María Pérez

Por otro lado, la boirense Alma María Pérez participó en el prestigioso World Taekwondo Grand Prix de París 2026. Una competición de máximo nivel internacional que reunió a 29 deportistas en la categoría sénior femenina de −57 kg.

La representante del Costado TKD Boiro e enfrentó en dieciseisavos de final a la jordana Fadia Khirfan, cayendo por 0-2 ante una rival que posteriormente alcanzaría la final del campeonato, proclamándose subcampeona luego de perder frente a la atleta brasileña María Clara Pacheco.

Tras conseguir recientemente la medalla de plata en el Open de Polonia, Alma continúa acumulando experiencia internacional, demostrando su compromiso, ambición y capacidad de trabajo. “Este resultado refleja la enorme exigencia competitiva del torneo”, dicen desde la entidad boirense.