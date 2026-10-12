Laura Miniño lidera el triunfo del Inelsa Asmubal en su visita tinerfeña

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El Inelsa Solar Asmubal Meaño cosechó su primera victoria de la temporada ante el Club Balonmano Perdoma. En su visita a Tenerife, las de Adrián Pumar sellaron un contundente 18-27, y es que desde el inicio, el Asmubal mostró una gran intensidad y efectividad ofensiva.

Laura Miniño abrió el marcador con un gol a los 41 segundos, estableciendo rápidamente la ventaja para las visitantes. Perdoma respondió con goles de Alba Candelaria y Nayara Armas, pero no logró mantener la misma dinámica que su rival.

Con el paso de los minutos, las meañesas seguían dominando. Raquel Muñiz destacó al anotar dos goles consecutivos, finalizando el primer tiempo con un 9-12 a favor de las visitantes. Tras el descanso, Claudia Vera anotó rápidamente tras una exclusión de las locales.

La defensa firme y las transiciones rápidas permitieron a las de Pumar aumentar su ventaja Sabela Miniño fue clave en este período anotando varios goles cruciales que mantuvieron alejado cualquier intento de remontada local. Laura Miniño mostró una gran capacidad para mantener la calma, firmando así una actuación sobresaliente.