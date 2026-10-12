La falta de agresividad condena a Os Ingleses en su visita al Kaleido 

Os Ingleses durante el partido disputado en el CUVI ante el Kaleido Vigo Rugby Nara Photography

Os Ingleses sigue sin conocer la victoria en la División de Honor B. El cuadro vilagarciano cayó derrotado por 52-32 en su visita al Kaleido Universidad de Vigo, en el encuentro disputado en el CUVI. Los vilagarcianos plantearon un partido que finalmente no fue posible de llevar a cabo. Os Ingleses no salió con la actitud de tener hambre, y es que no atacaron con la agresividad que sí mostraron la semana pasada.

Un partido que de inicio se llevó mal en defensa, y en el que su reacción en el segundo tiempo no fue suficiente. Asimismo, también acarrearon fallos en algunas fases estáticas, sobre todo en la touch, en la que estos partidos se encontraban en línea creciente al ganar balones en los saques. Además de los problemas mostrados en la coordinación y especialmente en los saltos.

“No conseguíamos ponernos a su nivel. Al principio nos salió todo mal”, lamenta David Lema, entrenador de Os Ingleses. Lo cierto, es que la comunicación sobre el campo tampoco fue la óptima para poder resolver un inicio que el equipo vilagarciano esperaba de otra manera en Vigo.

Segunda parte

Tras los malos primeros minutos de Os Ingleses, el cuadro trató de hacer varios ajustes para mostrar otra versión en el segundo tiempo. A partir de ahí comenzó a parecer un partido totalmente distinto.

Lema hizo varios cambios para agitar al equipo, por lo que consiguieron un ensayo y un golpe de castigo que firmó un parcial de 33-0 para los vilagarcianos. Algo que para el entrenador demuestra que “si jugamos al 100% podemos ganar, pero es algo que tiene que durar los 80 minutos, y en Vigo eso no pasó”, lamenta.

Pero los locales también mantuvieron su agresividad y siguieron haciendo puntos para sentenciar cuanto antes. Os Ingleses siguió buscando una remontada que se presentaba imposible, pero dejando claro que hay motivos para creer en que se puede competir en la categoría.

“Tenemos que aprender. Saber que sin intensidad, sin agresividad y sin estar concentrados los 80 minutos, no nos da para ganar. Estar al 100% no te garantiza ganar, pero si no lo estás menos”, recalca Lema. “Dentro de 15 días nos enfrentamos al CRAT, que es otro equipo que conocemos bien”, concluye Lema.