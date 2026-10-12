El Rotogal Boiro se estrena con victoria en A Cachada

El Rotogal disputó el primer partido de la temporada en casa, luego de no poder jugar la primera jornada DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro se estrenó en la Superliga 2 Oro con una imponente victoria por 3-0 ante el CV L’illa Grau en A Cachada. Los boirenses no pudieron disputar la primera jornada ante el Barça Voleibol por las condiciones climatológicas, por lo que llevan un partido menos.

Los locales, que llegaban con dudas tras la Copa Galicia, controlaron el encuentro desde el inicio, luego de trabajar la parte mental durante la semana de preparación del partido. Enfrente, el Rotogal tenía a un combinado que venía de jugar el año pasado el play-off de ascenso a la Superliga, y que se reforzó con varios jugadores extranjeros de cara a la presente temporada.

El partido comenzó igualado, con los dos equipos mandando en ataque, pero ya en la mitad del primer set el enfrentamiento se desequilibró a davor de los de Chicho Alves. Lo más destacado por parte del Rotogal Boiro fue el bloqueo-defensa, controlando muy bien así a los atacantes del cuadro de Castellón para hacer daño en su cambio de saque y línea de recepción.

De nuevo, el Rotogal Boiro volvió a tirar de su filosofía de equipo, convirtiendo la labor colectiva en el papel protagonista de la primera victoria en el primer partido de la temporada en A Cachada.

Las gradas se volcaron apoyando al equipo local en su estreno en la renovada Superliga 2 Oro, en la que los de Chicho Alves entraron por clasificación tras la reestructuración de la Federación. De nuevo, Martín Casais volvió a ser una de las figuras destacadas por parte del combinado local tras anotar 14 puntos.

Otra de las figuras clave en el triunfo del Rotogal Boiro en casa fue el recién fichado Gino Bevilacqua, autor de 12 puntos favorables a los de Chicho.

Ahora, el equipo piensa ya en su viaje a Palma, una cancha de las más complicadas. “Tenemos que intentar jugar a nuestro mejor nivel y ponerle las cosas difíciles a un equipo que invirtió mucho para intentar ascender, ese es el objetivo”, comenta el entrenador.