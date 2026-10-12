Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Costado TKD logra ocho medallas en Moaña

María Caldas
12/10/2026 18:41
desi
Desi Rivadulla con una de las medallas conseguidas 
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Club Costado Taekwondo Boiro comenzóla temporada deportiva 2026/2027 con una destacada actuación en el X Open Internacional Vila de Moaña, celebrado en el Pabellón Municipal de O Rosal, en Moaña (Pontevedra).

Esta competición, primera prueba de la temporada y puntuable para el ranking gallego de taekwondo, reunió a más de 900 participantes de más de 40 clubes, procedentes de Galicia, Portugal y diferentes comunidades autónomas españolas, entre ellas Asturias, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. El equipo boirense participó en las categorías sénior, júnior, cadete y precadete, consiguiendo un excelente balance deportivo.

En total, se hicieron con tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. “Cada uno de nuestros deportistas afrontó sus combates con determinación, valentía y una enorme implicación, demostrando una gran capacidad de esfuerzo, adaptación y superación ante rivales de diferentes niveles y procedencias”, dicen desde el club. El campeonato permitió comprobar que la entidad boirense cuenta con una sólida base deportiva de cara a esta próxima temporada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620