El Costado TKD logra ocho medallas en Moaña

Desi Rivadulla con una de las medallas conseguidas Cedida

El Club Costado Taekwondo Boiro comenzóla temporada deportiva 2026/2027 con una destacada actuación en el X Open Internacional Vila de Moaña, celebrado en el Pabellón Municipal de O Rosal, en Moaña (Pontevedra).

Esta competición, primera prueba de la temporada y puntuable para el ranking gallego de taekwondo, reunió a más de 900 participantes de más de 40 clubes, procedentes de Galicia, Portugal y diferentes comunidades autónomas españolas, entre ellas Asturias, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. El equipo boirense participó en las categorías sénior, júnior, cadete y precadete, consiguiendo un excelente balance deportivo.

En total, se hicieron con tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. “Cada uno de nuestros deportistas afrontó sus combates con determinación, valentía y una enorme implicación, demostrando una gran capacidad de esfuerzo, adaptación y superación ante rivales de diferentes niveles y procedencias”, dicen desde el club. El campeonato permitió comprobar que la entidad boirense cuenta con una sólida base deportiva de cara a esta próxima temporada.