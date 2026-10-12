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+Deportes

El Club Patinaje Ribeira disputa la fase de niveles en Oroso

María Caldas
12/10/2026 20:00
patinaje
Los deportistas del club de Ribeira
Cedida
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El Club de Patinaje Ribeira desplazó a más de una decena de deportistas a la III Fase de Niveles, que se celebró en el Pabellón Juanito Amigo, en Oroso. Se trata de una prueba de evaluación del nivel técnico de los patinadores de la base, dentro del calendario oficial de la Federación Galega de Patinaxe. La competición se divide en niveles del uno al ocho.

En esta ocasión, la prueba fue organizada por la Federación Galega de Patinaxe y el Club de Patinaje Oroso. Allí se reunieron deportistas de diferentes entidades, que afrontaron las pruebas correspondientes a sus respectivos niveles técnicos.

En el nivel dos, por el Ribeira participaron Teo Ouviña, Diana Mariño, Helena Blanco y Ana Sampedro. En el nivel tres la representación fue por parte de Lía Ouviña y Antía Fernández. En el cuatro, Tatiana Martínez, Zoe San José y Adriana Martínez. Ya en el nivel cinco participaron María Ríos y Ángela Piñeiro, mientras que el seis lo disputaron Adriana Maneiro, Paula Paz y Adriana Sieira. En los niveles siete y ocho la entidad ribeirense no contó con deportistas participantes.

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