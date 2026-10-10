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Diario de Arousa

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+Deportes

Os Ingleses viaxa a Vigo co obxectivo de conseguir a súa primeira victoria

O encontro será as 17:00 horas no CUVI

María Caldas
10/10/2026 06:30
Rugby Os Ingleses vs Valladolid
Os Ingleses deron unha boa imaxe no primeiro encontro en Fontecarmoaes vs Valladolid
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Os Ingleses RC afronta hoxe unha nova oportunidade para conseguir a súa primeira vitoria na División de Honra B. O conxunto de Vilagarcía visita o Vigo Rugby na terceira xornada ligueira, nun derbi galego que se disputará ás 17:00 horas no campo do CUVI. A estrea na categoría non foi doada para os arousáns, que caeron por 83-5 na súa visita ao Oviedo.

Na segunda xornada, diante da súa afección en Fontecarmoa, Os Ingleses amosou unha mellor versión fronte ao filial do CR El Salvador. Malia a derrota por 15-47, o equipo deixou boas sensacións, especialmente na primeira metade, na que foi quen de competir e desenvolver o seu xogo ante un rival de gran nivel.

Agora, o obxectivo pasa por dar continuidade a esa mellora e converter o traballo realizado nas primeiras xornadas nun resultado positivo. Para iso, será fundamental manter a intensidade durante os oitenta minutos, reducir os erros e aproveitar as oportunidades de anotación.

O derbi preséntase, polo tanto, como unha oportunidade importante para dous equipos que buscan estrearse con bo pé na categoría, xa que o equipo quere progresar.

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