Os Ingleses viaxa a Vigo co obxectivo de conseguir a súa primeira victoria
O encontro será as 17:00 horas no CUVI
Os Ingleses RC afronta hoxe unha nova oportunidade para conseguir a súa primeira vitoria na División de Honra B. O conxunto de Vilagarcía visita o Vigo Rugby na terceira xornada ligueira, nun derbi galego que se disputará ás 17:00 horas no campo do CUVI. A estrea na categoría non foi doada para os arousáns, que caeron por 83-5 na súa visita ao Oviedo.
Na segunda xornada, diante da súa afección en Fontecarmoa, Os Ingleses amosou unha mellor versión fronte ao filial do CR El Salvador. Malia a derrota por 15-47, o equipo deixou boas sensacións, especialmente na primeira metade, na que foi quen de competir e desenvolver o seu xogo ante un rival de gran nivel.
Agora, o obxectivo pasa por dar continuidade a esa mellora e converter o traballo realizado nas primeiras xornadas nun resultado positivo. Para iso, será fundamental manter a intensidade durante os oitenta minutos, reducir os erros e aproveitar as oportunidades de anotación.
O derbi preséntase, polo tanto, como unha oportunidade importante para dous equipos que buscan estrearse con bo pé na categoría, xa que o equipo quere progresar.