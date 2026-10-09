Vilagarcía vuelve a poner en valor la figura de Felipe Pantera

De izquierda a derecha, Manolo Planas, María Josefa Lorenzo, Alberto Varela y Carlos Coira Concello de Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa volverá a poner en valor la figura del vilaxoanés Felipe Pantera con la celebración el próximo uno de noviembre del II Memorial Felipe Pantera Rodríguez en el Sara Gómez.

La cita se vuelve a celebrar después de 25 años, y es que en la primera edición, el boxeador vilaxoanés todavía vivía. Una edición en la que también participó el actual presidente de la Federación Gallega de Boxeo, Manolo Planas, quien estuvo presente en la presentación del Memorial.

El evento se recupera después de que Concello, Fundación de Deportes y Federación trabajasen en ello luego del homenaje a Felipe Pantera en Vilaxoán con motivo de los 25 años de su fallecimiento. Lo cierto, es que en el pasado 2020 ya se intentó hacer una segunda edición, en la que iba a participar una nieta de Pantera, pero a causa de la pandemia no fue posible.

Ahora, retoman la cita con seis combates amateurs, un combate de exhibición y un femenino y masculino que corresponden al Campeonato de Galicia. En el caso del combate de exhibición será de personas en silla de ruedas, y es que tal y como informa Planas, vendrá un equipo extranjero a dar un seminario. “Este evento es fundamental para no olvidarnos de la figura de Felipe”, recalca el presidente de la Federación.

La presentación de la cita Concello de Vilagarcía

Respecto a los combates que corresponden al campeonato autonómico, el de categoría femenina contará con la presencia de una deportista vilagarciana. “Estamos trabajando para que sean deportistas de la zona los que participen", explica Manolo Planas.

Asimismo, en la presentación también estuvo la viuda de Felipe, María Josefa Lorenzo, quien agradeció enormemente el cariño mostrado.

La entrada al Sara Gómez tendrá como coste un donativo de 15 euros, y el Memorial dará comienzo a las 18:00 horas. El alcalde, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira, quisieron invitar a todos los vecinos a un día que, sin duda, volverá a ser muy especial.