El Número Phi acerca el taekwondo a los niños y familias de Vilagarcía

El desarrollo de la actividad celebrada en A Xunqueira Número Phi

El Club Número Phi llevó el taekwondo al Centro Comercial Arousa con un taller abierto a niños y familias que combinará práctica deportiva, retos, demostraciones y el encuentro con algunos de los deportistas más destacados del taekwodo gallego.

La actividad nació con el objetivo de que cualquier niño pueda acercarse al taekwondo, probarlo y disfrutar del deporte en un entorno diferente, independientemente de que tenga experiencia previa.

Durante el taller, los participantes aprendieron a practicar diferentes aspectos del taekwondo de una manera dinámica y participativa, además de enfrentarse al “Reto Phi”, una propuesta con pruebas y premios pensada para poner a prueba las habilidades de los participantes.

La jornada incluyó también una demostración de taekwondo, en la que se pudo disfrutar de diferentes recursos técnicos y deportivos de dicha disciplina.

Uno de los principales atractivos de la actividad fue la presencia de deportistas gallegos de alto nivel que militan en las filas del Número Phi, como el caso de Roi Fraga, bicampeón de España y también Campeón de Europa.

Asimismo, también estuvo presente en la jornada Katy Rebón, una de las joyas del club caldense, que acumula en su palmarés logros como ser tricampeona de España o conseguir el segundo puesto en la President Cup. De esta manera, los participantes pudieron conocer más de cerca a los deportistas.

“Queríamos sacar el taekwondo del tatami y llevarlo a un espacio abierto para que las familias pudieran conocerlo de una manera diferente. El objetivo no era solamente hacer una exhibición, sino que los niños pudieran participar, probar y disfrutar”, señala el club.

La jornada forma parte también del proyecto del Club Número Phi para acercar el taekwondo a Vilagarcía de Arousa, donde el club comenzará a desarrollar clases regulares los martes y jueves en Evofit, bajo la dirección de Lua Piñeiro, por lo que este taller sirvió como primera toma de contacto con la iniciativa de la entidad dirigida por la ex atleta.

Desde el club quisieron agradecer al Evofit y al Concello de Vilagarcía por hacer posible que las actividades de la entidad recaigan en la capital arousana, en dónde esperan seguir haciendo crecer su comunidad de taekwondo en un nuevo contexto.