Cornazo vuelve a ser capital de la billarda

Una de las jornadas en las que participó el equipo Cedida

Cornazo volverá a convertirse en capital de la billarda este próximo sábado a las 16:30 horas en el campo do Coruxo. Entre 60 y 70 palanadores disputarán la tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda, en la conferencia de las Rías Baixas.

Los PalanKings de Cornazo serán anfitriones de una jornada oficial por primera vez, siendo así también primer equipo de Arousa en disputar esta competición.

Desde el equipo de Cornazo animan a todos los vecinos a acercarse a disfrutar de la nueva jornada. Asimismo, el equipo se estrenó en la liga gallega que se celebró el pasado mes de septiembre en el municipio do Grove.

La billarda es un juego tradicional popular y deporte de precisión en el que se golpea un pequeño palo de madera con otro más largo para lanzarlo lo más lejos posible. Se usan dos palos. El grande o palán mide unos 50 cm, y el pequeño mide unos 15 cm con los extremos afilados.