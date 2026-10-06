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+Deportes

O Concello de Boiro recibe aos deportistas do Piragüismo Rías Baixas que participaron no Campionato do Mundo de barco dragón

María Caldas
06/10/2026 10:52
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A recepción no Concello de Boiro
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O tenente de alcalde, Luis Ruiz, recibiu aos deportistas do Club de Piragüismo Rías Baixas que veñen de participar no Campionato do Mundo de Barco Dragón celebrado en Hangzhou, China, á súa chegada a Boiro. No acto participou tamén a representante de Jealsa, Miriam Santiago.

Os deportistas boirenses foron recibidos no Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro por familiares e amigos logo de acadar 4 medallas, dúas pratas e dous bronces, das 18 competicións nas que participaron no campionato.

O tenente de alcalde, Luís Ruiz, trasladou aos integrantes do club o orgullo do pobo de Boiro por contar con deportistas que acadan éxitos: “É un gran mérito poder participar nun campionato do mundo e co voso esforzo persoal levades o nome de Boiro por todo o mundo”.

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