O Concello de Boiro recibe aos deportistas do Piragüismo Rías Baixas que participaron no Campionato do Mundo de barco dragón

A recepción no Concello de Boiro Cedida

O tenente de alcalde, Luis Ruiz, recibiu aos deportistas do Club de Piragüismo Rías Baixas que veñen de participar no Campionato do Mundo de Barco Dragón celebrado en Hangzhou, China, á súa chegada a Boiro. No acto participou tamén a representante de Jealsa, Miriam Santiago.

Os deportistas boirenses foron recibidos no Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro por familiares e amigos logo de acadar 4 medallas, dúas pratas e dous bronces, das 18 competicións nas que participaron no campionato.

O tenente de alcalde, Luís Ruiz, trasladou aos integrantes do club o orgullo do pobo de Boiro por contar con deportistas que acadan éxitos: “É un gran mérito poder participar nun campionato do mundo e co voso esforzo persoal levades o nome de Boiro por todo o mundo”.