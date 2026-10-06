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Diario de Arousa

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+Deportes

Los palistas arousanos se desplazan a Marín

Disputaron la V Regata Nostra In Mare Fortuna

María Caldas
06/10/2026 19:00
remo
Uno de los podios del Club de Remo Pueblo
Cedida
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Los palistas de los clubes arousanos se desplazaron hasta Marín para disputar la V Regata Nostra In Mare Fortuna, organizada por el Club de Remo Ría de Marín. Por un lado, el Club de Remo Puebla consiguió hacerse con varias medallas, además de proclamarse campeonas en la categoría femenina. 

En el C1 alevín masculino y C2 alevín femenino, los pobrenses se hicieron con el oro. Las medallas de plata llegaron en los C2 cadete feminino, C2 infantil masculino, y C1 alevín feminino. Por último, consiguieron el bronce en las pruebas de C2 veterano mixto y C2 cadete feminino. 

Asimismo, el Club de Remo Mecos también participó en la prueba. Por otra parte, el Pabellón de Barraña acogió el I Campeonato Intercentros de Remo Indoor, en una jornada marcada por la participación, la competitividad y, sobre todo, el deseo de disfrutar del remo. “Máis alá dos resultados, queremos destacar a masiva participación e a actitude exemplar de toda a rapazada durante a xornada”, dicen.

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