El Club Olímpic arranca la temporada con fuerza en el Campeonato Vila de Moaña

Los deportistas del Olimpic que participaron en la primera competición de la temporada GonzaloSalgado

El Club Olimpic de Vilagarcía se desplazó hasta Moaña para disputar el Campeonato de Taekwondo Vila de Moaña, primera cita competitiva de la temporada, en la que el Club Olímpic estuvo presente en las modalidades de combate, técnica y freestyle.

Los deportistas del club afrontaron esta primera competición con mucha ilusión, ganas y motivación, demostrando el trabajo realizado durante los entrenamientos y dejando buenas sensaciones de cara a la nueva temporada.

En la modalidad de combate, el Club Olímpic consiguió subir al podio en dos ocasiones. Óliver Arosa Lede, en categoría Precadete masculino P4, logró una destacada medalla de plata, mientras que Izan Fontenla Angustia, en Infantil masculino P1, consiguió la medalla de bronce.

También cabe destacar la participación de Nayara Leal, Alexia Leal, Marc Dorado, Lucas Oliveira, Iago Ferreirós y Aday Amoedo, que ofrecieron un buen rendimiento y continúan sumando experiencia en competición.

Por otro lado, en la modalidad de técnica, resaltaron las actuaciones de Miguel Cuevas, Nora Lages, Marc Dorado, Óliver Arosa e Izan Fontenla, que consiguieron clasificarse para la ronda final, situándose entre los ocho mejores de sus respectivas categorías.

Ya en freestyle, destacó especialmente la actuación de Miguel Cuevas, que consiguió una meritoria 5.ª posición en una categoría de hasta 17 años, a pesar de contar únicamente con 14 años. "Su actuación frente a deportistas de mayor edad supone un excelente resultado y pone de manifiesto su progresión y potencial dentro de esta modalidad", dicen desde el club.

El Campeonato Vila de Moaña supone así un gran punto de partida para el Club Olímpic, que comienza la temporada con buenas sensaciones, varios podios y, sobre todo, con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo.