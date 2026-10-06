El caldense José Manuel Gómez triunfa en Mugardós, en el Campeonato Gallego

En el centro, José Manuel Gómez tras hacerse con la primera posición Cedida

La localidad coruñesa de Mugardós acogió la celebración del Campeonato de Galicia de Maratón. Hasta allí se desplazó el caldense José Manuel Gómez, del Club de Montaña Xesteiras. El ciclista consiguió hacerse con la primera posición en un trazado de 63kms y un desnivel 1680 un circuito con subidas muy duras y con bajadas muy técnicas.

La prueba incluyó categorías competitivas masculinas y femeninas como Élite UCI, Élite, Sub23, Júnior, diferentes rangos de Máster (30, 40, 50 y 60) y modalidad de Cicloturismo. Así, José Manuel Gómez se hizo con la primera posición en la categoría de Máster 50.

La expedición principal del Club de Montaña Xesteiras para disputar los títulos del Campeonato de Galicia de XCM estuvo encabezada por sus cuatro corredores mejor posicionados en la lucha por el campeonato autonómico. Y es que junto a José Manuel Gómez disputaron la prueba sus compañeros Manuel Ángel Parada Folgar, en Máster 30, y, por último, Gonzalo Vidal Barreiro y Xan Lois Valiño Rivas en categoría Máster 40.

La temporada

De este modo, el caldense José Manuel Gómez cierra una temporada impecable marcada por la regularidad, consolidándose como uno de los ciclistas referencia a nivel autonómico en la categoría Máster 50.

A lo largo del circuito autonómico de BTT Maratón (XCM), Gómez Bestilleiro firmó un año espectacular. Por un lado, en ciclocross fue subcampeón gallego en el Open, y en la BTT de Resistencia, también se proclamó campeón gallego del Open de resistencia. El caldense también fue subcampeón del campeonato de Galicia de resistencia disputado en Vilagarcía de Arousa.

En la modalidad de maratón, el ciclista caldense también se hizo con la máxima posición autonómica. Así, fue uno de los deportistas que más puntos aportó al Xesteiras, situando así al equipo cuntiense en lo más alto de los ránkings de resistencia en la comunidad.

Además de brillar en la disciplina de maratón (XCM), José Manuel Gómez mantuvo una presencia muy fuerte en otras modalidades de la federación como el Ciclocross (CX) y eventos de XCO, manteniéndose siempre en los puestos de podio y disputando las victorias de tú a tú con los mejores competidores de Galicia.

Por ello, el caldense llegó como uno de los grandes favoritos a la prueba llevada a cabo en la localidad coruñesa de Mugardós. Ahora, con el final de la BTT de Maratón arranca la preparación para el ciclocross, en dónde Gómez Bestilleiro arranca la temporada consolidado en la 2ª posición de la Copa Galicia CX y en la 3ª posición del Ranking General de Ciclocross en Máster.