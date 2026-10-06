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+Deportes

Cambados celebra la nueva edición de la Carreira Popular

Este domingo 11 de octubre será la undécima ocasión en la que se lleve a cabo. La salida será a las 10:00 horas de la Praza de Fefiñáns, mismo lugar de meta

María Caldas
06/10/2026 20:50
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Cambados se prepara para acoger este próximo domingo 11 de octubre la XI edición de la Carreira Popular Concello de Cambados, con salida y meta en la Praza de Fefiñáns, y que este año está financiada por la Diputación de Pontevedra. La prueba comenzará por la mañana y finalizará al mediodía. 

De nuevo, la carrera volverá a contar con categorías desde los más pequeños hasta profesionales. Asimismo, habrá premios en metálico para los cinco primeros clasificados, desde los 250 euros para el primero, hasta 25 para el quinto.

A pesar de que este año la prueba sigue sin estar homologada por la Federación de Atletismo, desde la concejalía esperan que el año que viene pueda cambiar. En la presentación de la prueba, la edil de Deportes, Noelia Gómez, animó a los vecinos a acudir. Asimismo, el atleta isleño Pablo Otero se presentó como nuevo fichaje del Club de Atletismo Cambados. 

Otero llevará también la escuela Sub 14 de la entidad cambadesa. “Queremos chamar á xente a participar, é un dos circuitos máis rápidos que hai en Galicia e creo que o popular vaino pasar moi ben”, comenta Otero, que todavía no sabe si podrá estar en la línea de meta de la prueba.

Por el momento hay 130 inscritos en la prueba reina, la 10K, mientras que en las categorías inferiores rondan los 200 participantes. En cuanto a los 10K esperan que se lleguen a las 250 inscripciones. 

“Hay que ter en conta o hándicap do running, que fai que haxa carreiras todos os fines de semana nos municipios”, comenta el técnico de Deportes, Alfredo Oliveira. “Aínda así, vistas as inscricións creo que imos ser a que conte con máis afluencia”, recalca el técnico.

A falta de dos días para que se cierren las inscripciones, especialmente en las categorías inferiores abunda la presencia del Club de Atletismo Cambados, al igual que en la categoría sénior y veteranos. “O Club de Atletismo Cambados é parte fundamental nesta carreira”, concluye Oliveira.

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