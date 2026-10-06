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Diario de Arousa

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+Deportes

Caldas rexistra un récord de participación nas actividades deportivas municipais superando as 200 persoas inscritas

O tenente de alcalde Manuel Fariña destaca que a programación, a mellora das instalacións do Pavillón Municipal e a posta en marcha dunha aplicación impulsan a participación

María Caldas
06/10/2026 19:30
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Unha das actividades do Concello
Cedida
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O Concello de Caldas de Reis rexistra este ano un récord de participación nas actividades deportivas municipais con 209 persoas inscritas nas diferentes propostas impulsadas directamente polo Concello. A cifra, segundo o tenente de alcalde e responsable de Deportes Manuel Fariña, supón un importante incremento respecto das previsións iniciais e confirma a boa resposta da veciñanza á programación, á mellora das instalacións do Pavillón Municipal e á posta en marcha dunha aplicación para facilitar as reservas e os pagamentos.

As actividades con maior participación son as clases de fitness e adestramento funcional no Pavillón Municipal, con 82 persoas inscritas, seguidas polo voleibol, con 41 participantes; as andainas, con 28; o baloncesto, con 23; o multideporte para rapazada, con 19; o fitness no Saiar, con 10 persoas; e o fitness en San Andrés, con outras 6. Fariña amosa a súa satisfacción por estes datos e destaca que “ter 209 persoas participando nas actividades deportivas municipais é unha moi boa noticia e demostra que existe unha demanda importante e que estamos a acertar coa programación”.

Ao seu xuízo, “o deporte ten que estar ao alcance de todo o mundo, independentemente da idade ou do nivel, e estes números indican que a veciñanza está respondendo moi ben cando se lle ofrecen alternativas variadas, accesibles e próximas”. Neste sentido, subliña que o Concello oferta o fitness e adestramento funcional no Pavillón Municipal con catro horarios diferentes para facilitar a participación tanto das persoas que prefiren practicar deporte pola mañá como das que teñen dispoñibilidade pola tarde ou á noite.

As clases celébranse os luns de 11.30 a 12.30 horas, os martes de 20.00 a 21.00 horas, os mércores de 10.00 a 11.00 horas e os xoves de 20.00 a 21.00 horas. As persoas inscritas poden incluso acudir ás catro sesións semanais se así o desexan, polo que a programación permite adaptar a práctica deportiva á dispoñibilidade de cada persoa e mesmo combinar os diferentes horarios. A actividade ten un custo de 90 euros para todo o ano e combina exercicios destinados a mellorar a forza, a resistencia, a mobilidade, a coordinación e o equilibrio, con propostas adaptables aos diferentes niveis de condición física.

Nas parroquias, o programa de fitness tamén conta cunha boa resposta, con 10 persoas inscritas no Saiar e outras 6 en San Andrés. Neste caso, o custo da actividade é de 30 euros para todo o ano, facilitando que a oferta deportiva municipal chegue tamén ás parroquias e non se concentre unicamente no núcleo urbano.

A programación complétase coas actividades gratuítas de baloncesto e voleibol no Pavillón Municipal. As ‘pachangas’ de voleibol celébranse os luns de 18.45 a 20.30 horas, mentres que as de baloncesto teñen lugar ese mesmo día de 20.15 a 22.00 horas. Tamén se manteñen as andainas, outra das propostas con maior participación, que se desenvolven os venres de 9.45 a 13.00 horas con punto de encontro no edificio do Centro Comarcal. A actividade é de balde e está aberta ás persoas que queiran incorporar a actividade física e o exercicio ao aire libre á súa rutina.

A oferta deportiva municipal incorpora tamén actividades especificamente dirixidas á rapazada, coa proposta de multideporte, que suma 19 inscricións distribuídas en dous grupos segundo as idades. O primeiro grupo está destinado a nenas e nenos nados entre 2016 e 2018 e conta con 8 participantes. As sesións teñen lugar os martes de 18.30 a 19.30 horas. O segundo grupo, con 11 inscritos, está dirixido a rapazada nado entre 2011 e 2015 e desenvólvese os xoves, tamén de 18.30 a 19.30 horas. En ambos os casos, a actividade é gratuíta.

Fariña considera que o incremento das inscricións está relacionado tamén coa aposta realizada polo Concello por mellorar as instalacións deportivas. Neste sentido, lembra a recente remodelación do Pavillón Municipal, unha actuación que permitiu renovar integralmente os vestiarios, mellorando as instalacións de fontanería, saneamento, electricidade e ventilación e adaptando os espazos ás condicións actuais de accesibilidade e funcionalidade.

A reforma permitiu ademais aproveitar o espazo baixo as bancadas para crear unha nova sala polivalente destinada a ampliar as posibilidades de uso do pavillón e facilitar a programación de novas actividades. “Queremos que as instalacións municipais estean vivas e que sirvan para moito máis que para os adestramentos dos clubs. A resposta que estamos a ter coas actividades é unha boa mostra de que había unha necesidade e de que esta mellora dos espazos ten sentido”, sinala Fariña.

Nova aplicación

Outro dos elementos novidosos deste ano foi a posta en marcha dunha nova aplicación para facilitar a xestión das actividades. A ferramenta permite ás persoas usuarias realizar as reservas e efectuar directamente o pagamento das taxas, simplificando os trámites e evitando desprazamentos ou xestións presenciais que requirían de recibos e outros recursos loxísticos. 

A acollida foi especialmente positiva, xa que aproximadamente a metade das persoas inscritas nas actividades municipais utilizaron xa este novo sistema para formalizar a súa participación.

Para Fariña, o obxectivo da Concellería de Deportes a partir de agora é “seguir ampliando e mellorando a oferta, aproveitar ao máximo as instalacións municipais e conseguir que cada vez máis persoas incorporen a actividade física á súa vida diaria”. “Se a veciñanza responde, o Concello ten que estar á altura e continuar facilitando espazos, actividades e recursos para que practicar deporte sexa cada vez máis sinxelo en Caldas”, conclúe.

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