El Ohana Vilagarcía logra 14 medallas en el Kenpo Pro Tour del País Vasco

El equipo del Ohana Vilagarcía durante la jornada en el País Vasco Cedida

El equipo Ohana Kenpo Vilagarcia se proclamó primero en la clasificación por equipos, en la primer a Jornada del Kenpo Pro Tour, que se celebró en el País Vasco en la ciudad Gipuzkoana de Eskoriatza.

Hasta allí se desplazaron 14 competidores para disputar los combates de las tres pruebas que se celebraron, que fueron Submission, Submission NO GI y KnockDown. La entidad arousana se hizo con 14 oros, 14 platas y 14 bronces en las diferentes categorías , pesos y modalidades que disputaron con unos grandísimos resultados.

Martin Pintos Gutierrez (80kg) en absoluto, Eduardo Martínez Senín (-55kg) cadete, y Gael Ameijeiras García (-75kg) en júnior consiguieron ganar los tres oros en las tres modalidades que disputaron.

Xián Blanco Pereira (-60kg) en júnior y Álvaro Rey Daponte (+70kg) en cadete se hicieron ambos con los mismos resultados, dos oros en Submission y Knockdown y dos platas en Submission NO GI. Laura Nalgo González (-65kg) en cadete ganó el oro en Knockdown y las platas en Submission y Submission No Gi.

Ángel Leis Mollinedo (-65kg) en cadete se hizo con la plata en las tres modalidades. Adriana Martínez Senín (-60kg) en júnior ganó tres platas en las tres modalidades. Agustín Fernández Albor Valdes (-55kg) en cadete alcanzó las platas en Submission No Gi y Knockdown y el bronce en Submission.

Iago Saborido González (-60kg) en cadete logró tres bronces en las tres modalidades disputadas. Hugo Piñeiro Domínguez (-65kg) en júnior se hizo con la Plata en Submission y los bronces en Submission No Gi y Knockdown.

Lorwin Yenzel Ñañez (-70kg) en júnior compitió en categoría absoluta y consiguió la plata en Submission No Gi y los bronces en Submission y Knockdown. Yago Brea Búa (-55kg), de categoría cadete logró los bronces en Submission Gi y No Gi.

Por último, Daniel Acha Oliveira (-65kg) de categoría júnior, se hizo con los bronces en Submission y Knockdown.