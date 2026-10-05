El Asmubal se estrena con derrota en casa por la mínima

Imagen de archivo del encuentro con el AD Carballal Asmubal Meaño

El Inelsa Solar Asmubal Meaño se estrenó en una nueva campaña en la División de Honor Plata Femenina con derrota. Las de Adrián Pumar cayeron por 23-27 ante el Colegio Los Sauces, que contó con una Sabela Vázquez protagonista en ataque. La primera mitad comenzó con una veloz ventaja para las visitantes. Esto dejó a la defensa local buscando respuestas ante un ataque que parecía imparable.

Las locales reaccionaron con un tanto de Raquel Muñíz A lo largo de esta parte, Inelsa mostró destellos de calidad, como los goles posteriores de Claudia Vera y Shaila Fernandez que mantenían viva la esperanza del equipo local, pero se cerró con un marcador desfavaroble de 9-14. La segunda parte comenzó intensa, con un Asmubal reajustado que se encomendaba de nuevo a l acierto de Raquel Muñiz.

Pero Cologio supo responder con jugadas estratégicas y finalmente, tras una gran disputa en los minutos finales, ambos equipos se negaban a ceder. Así, el encuentro concluyó con un 23-27 a favor del combinado visitante.