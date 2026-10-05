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+Deportes

El Asmubal se estrena con derrota en casa por la mínima

Cedieron por un 23-27 ante el AD Carballal

María Caldas
05/10/2026 18:50
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Imagen de archivo del encuentro con el AD Carballal
Asmubal Meaño
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El Inelsa Solar Asmubal Meaño se estrenó en una nueva campaña en la División de Honor Plata Femenina con derrota. Las de Adrián Pumar cayeron por 23-27 ante el Colegio Los Sauces, que contó con una Sabela Vázquez protagonista en ataque. La primera mitad comenzó con una veloz ventaja para las visitantes. Esto dejó a la defensa local buscando respuestas ante un ataque que parecía imparable. 

Las locales reaccionaron con un tanto de Raquel Muñíz A lo largo de esta parte, Inelsa mostró destellos de calidad, como los goles posteriores de Claudia Vera y Shaila Fernandez que mantenían viva la esperanza del equipo local, pero se cerró con un marcador desfavaroble de 9-14. La segunda parte comenzó intensa, con un Asmubal reajustado que se encomendaba de nuevo a l acierto de Raquel Muñiz.

Pero Cologio supo responder con jugadas estratégicas y finalmente, tras una gran disputa en los minutos finales, ambos equipos se negaban a ceder. Así, el encuentro concluyó con un 23-27 a favor del combinado visitante.

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