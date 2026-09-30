La boirense Alma Pérez consigue la plata en el Open celebrado en Polonia

Alma con la medalla de plata Cedida

La deportista boirense del Costado Taekwondo Alma María Pérez Parrado, consiguió a una brillante medalla de plata en el Polish Open – Warsaw Cup 2026, celebrado en Varsovia (Polonia), tras completar una gran competición en la categoría sénior femenina de -53 kg.

El Polish Open, competición internacional de categoría G-1, reunió a 1.188 deportistas y se disputó en el OSiR Bemowo Sports Centre de Varsovia.

Alma afrontó un exigente cuadro internacional en el que disputó cuatro combates, consiguió tres victorias consecutivas y únicamente cedió en la gran final. En los octavos de final, la deportista del Costado Taekwondo Boirose enfrentó a la ucraniana Zlatoslava, a la que superó con solvencia en dos asaltos, con un 2-0.

En cuartos de final esperaba la británica Elisha Shaw. Fue un enfrentamiento más ajustado, pero Alma mantuvo el control para conseguir una nueva victoria por 2-0 y asegurar su presencia en las semifinales.

Precisamente en semifinales llegó uno de los grandes momentos de su participación. Alma se midió a la polaca Matylda Szymczak, cabeza de serie número 1 del torneo, y firmó una excelente actuación para imponerse con claridad por 2-0, consiguiendo el pase a la final.

En la lucha por el título se enfrentó a la turca Sila Irmak Uzuncavdar. La final estuvo mucho más igualada de lo que refleja el resultado global, con dos asaltos muy disputados que finalmente cayeron del lado de la representante turca. Alma concluía así la competición como subcampeona del Polish Open de 2026.

El resultado adquiere todavía mayor valor por la regularidad mostrada durante toda la jornada: cuatro combates, tres victorias y tres eliminatorias consecutivas ganadas por 2-0, incluida la victoria ante la primera cabeza de serie.

La plata de Alma formó además parte de una magnífica actuación del taekwondo gallego en Varsovia. Galicia cerró el Open de Polonia con cuatro medallas: un oro, dos platas y un bronce. “Este nuevo resultado internacional supone otra importante recompensa al trabajo diario y permite que el nombre de Boiro y del taekwondo gallego vuelva a estar presente en el podio de una competición internacional G-1”, comentan desde el Costado Taekwondo Boiro tras la prueba en Varsovia.