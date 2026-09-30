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Diario de Arousa

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+Deportes

El Máster Gym consigue un bronce en tierras lucenses

María Caldas
30/09/2026 17:30
master gym
Los deportistas con Eduardo Senín
Cedida
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Lugo acogió el emblemático y prestigioso Torneo de Judo San Froilán en su 51 edición, con la participación de judokas de toda Galicia, Asturias y Portugal y donde los judokas del Gimnasio Máster Gym.

 Un cadete y dos júnior participaron con un balance muy positivo, con el resultado de 1 bronce para Yerwin Polanco Mora en categoría cadete de -50Kg que firmó una brillante actuación superando sus eliminatorias hasta colgarse un merecidísimo bronce en el que fue el peso más exigente del torneo.

 Por su parte en la categoría Junior de -90Kg Pablo Méndez Lajos se hacía con la medalla de plata tras dominar sus combates con contundencia y demostrar hasta la final una gran madurez sobre el tatami, y completó una jornada sensacional Darwin Polanco Mora haciéndose con un destacado 5° puesto en la categoría Junior de -66Kg, categoría esta última en la que hubo el mayor número de participantes, quedando a las puertas de sumar una medalla más para esta pequeña expedición del Máster Gym.

Los técnicos del Máster Gym se muestran muy satisfechos con todos los logros conseguidos en las últimas grandes citas por sus judokas, que sólo vienen a confirmar la dedicación, la disciplina y la constancia diaria que se respira en cada sesión de entrenamiento.

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