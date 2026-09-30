Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Boiro contará co I campionato de remo indoor intercentros nos seus institutos

María Caldas
30/09/2026 06:15
remo
A presentación da proba
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Club de Remo Cabo de Cruz, coa colaboración do Concello de Boiro e Jealsa, promove o I campionato de remo indor intercentros nos tres institutos do municipio. O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, participou na presentación xunto con Gustavo Vázquez, do Club de Remo Cabo de Cruz; Margarita Hermo, directora de Relacións Institucionais de Jealsa; e Manuel Pimentel, Pilar Barros e Xavier Figueira, mestres de educación física dos tres institutos boirenses.

Esta actividade ten como finalidade promover o deporte do remo e tamén realizar captación de deportistas. “Dende o Club de Remo traballamos cos institutos en distintas actividades e este ano sumamos esta modalidade do remo indoor para integrar esta unidade didáctica na programación”, afirmou Gustavo.

Participan nesta actividade máis de 160 alumnos de 1º da ESO do IES A Cachada, IES Praia Barraña e IES Espiñeira. Os alumnos e alumnas contarán como broche final deste proxecto e como axente motivador un campionato intercentros que terá lugar este próximo venres día dous de outubro de 11.00 a 13.30 horas no pavillón da Cachada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620