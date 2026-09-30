Boiro contará co I campionato de remo indoor intercentros nos seus institutos
O Club de Remo Cabo de Cruz, coa colaboración do Concello de Boiro e Jealsa, promove o I campionato de remo indor intercentros nos tres institutos do municipio. O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, participou na presentación xunto con Gustavo Vázquez, do Club de Remo Cabo de Cruz; Margarita Hermo, directora de Relacións Institucionais de Jealsa; e Manuel Pimentel, Pilar Barros e Xavier Figueira, mestres de educación física dos tres institutos boirenses.
Esta actividade ten como finalidade promover o deporte do remo e tamén realizar captación de deportistas. “Dende o Club de Remo traballamos cos institutos en distintas actividades e este ano sumamos esta modalidade do remo indoor para integrar esta unidade didáctica na programación”, afirmou Gustavo.
Participan nesta actividade máis de 160 alumnos de 1º da ESO do IES A Cachada, IES Praia Barraña e IES Espiñeira. Os alumnos e alumnas contarán como broche final deste proxecto e como axente motivador un campionato intercentros que terá lugar este próximo venres día dous de outubro de 11.00 a 13.30 horas no pavillón da Cachada.