Julio Suárez vence en el Memorial Adolfo Pedrido, en Fexdega

Julio Suárez con el trofeo Cedida

Vilagarcía acogió el XXXII Memorial Adolfo Pedrido 2026, coorganizado por la Fundación de Deportes Municipal y el Club Xadrez Fontecarmoa, con la colaboración de Zona Aberta, Alfarousa, Deportes Rodas, Seguros Occident y el propio Concello de Vilagarcía.

El Memorial alcanzó dos de sus mayores cotas ajedrecísticas al contar con la participación de nueve Maestros Titulados y 21 jugadores con ranking superior a 2000 puntos de ELO y con la inscripción que casi alcanzó la cifra de 200 jugadores, entre los participantes en el Open Senior y las categorías del Circuito Promoción de la Federación Gallega.

Julio Suárez recibe el trofeo Cedida

Después de las siete rondas que duró el torneo, quedó patente la superioridad del Maestro Internacional Julio Suárez, que lideró el torneo de principio a fin consiguiendo terminar invicto al ganar todas las partidas.

El dominio de los jugadores locales se confirmó con el subcampeonato de Luca Rey y la quinta plaza de Manuel Conde. Entre ellos como tercero y cuarto, el Maestro Internacional Diego Espiñeria y el jugador santiagués Nicolás Fernández Sabajanes. En Sub 2000 de ELO, el primer puesto fue para Martín Ferreiro Vidal, de la Escola Xadrez Compostela.

Podio Sub 1800 Cedida

La segunda posición fue para Gonzalo Bouza-Brey Teijeiro, del Club Xadrez Fontecarmoa. El podio lo completó Alfonso García Brión, del Club Deportivo Marquiño da Pobra do Caramiñal. En Sub 1800 de ELO Irene Diz Loroño, del Club Xadrez Fontecarmoa, consiguió la primera posición. Laz medalla de plata fue para David Castro Gándara, del Club Xadrez Mos, y el tercero para Juan Manuel Real Talín, del Club Millarengo.

En la clasificación femenina, la primera plaza fue para María Teresa Cameán Paz, del Club Deportivo Marquiño da Pobra do Caramiñal, seguida de Noa López Freiría, del Club Ajedrez Lucena de Vigo, y Emma Cernadas Cameán, del Club Deportivo Marquiño da Pobra do Caramiñal.

En veteranos reinó Alberto Pérez Costa, del Club Xadrez Bueu, con segunda posición para Carlos Diz Suárez, del Club Xadrez Fontecarmoa, y tercera plaza para Antonio Susavila Muñiz, del Club Ajedrez Padrón. A la entrega de premios acudieron Carlos Coira Presidente de la Fundación de Deportes Municipal, los concejales Diego García, Ana Granja y Xavier Rodríguez, Myriam Gómez Vicepresidenta del Club Xadrez Fontecarmoa y Juanmi Doval Director Deportivo de Vilagarcía.

Podio Femenino Cedida

Circuito promoción

Paralelamente se ha celebrado la décima primera prueba del XIX Circuito Gallego de Promoción de categorías base, encuadrada igualmente dentro del XXXII Memorial Adolfo Pedrido 2026 En los menores de ocho años, los Promesas, el Club Xadrez Fontecarmoa consiguió un doblete al subir al podio a Asier Cores y Miguel Briones como primero y segundo, respectivamente.

Sabina Taboada del Xadrez Mos fue tercera y campeona femenina. Aldán Martínez del Ajedrez Padrón fue el campeón en Benjamines, subiendo al podio con Pablo Lomba del Laroca de Nigrán y Martín Lema de Pontevedra. Liam Puceiro fue el primer clasificado del Fontecarmoa en la quinta plaza, subiendo al último escalón del podio, habiendo empatado a puntos con el tercero.

Podio Sub 8 Cedida

En la categoría Alevín la primera plaza fue para el jugador del Xadrez Rianxo Telmo Vicente, Mateo Rey del Lucena de Vigo fue segundo, quedando tercero el barbanzano Pedro García. El primer local fue Lois Roo en la sexta plaza quedando fuera del podio.

En el cuadro de los infantiles estuvo dominado por el pontevedrés Andrés Cacabelos, seguido de Iván Martínez del Lucena y Isaac Blanco, compañero del campeón en la Escola Xadrez Pontevedra. Aldara Cores y Elisa Eguiguren, fueron las primeras clasificadas del Club de Xadrez de Fontecarmoa, equipo anfitrión en la novena y décima plazas, respectivamente.