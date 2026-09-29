El Club Biqueira estrena la temporada en A Coruña

Las gimnastas del Club Biqueira Cedida

El Club Biqueira levantó el telón de la nueva temporada competitiva con sus categorías base. Su primera aparición fue en A Coruña, en el Torneo Milenium. Allí, el conjunto benjamín consiguió el primer puesto de su categoría, y el juvenil alcanzó la medalla de plata.

Asimismo, la entidad grovense celebró también su II Torneo Base, en el que participaron gimnastas de toda Galicia. Por la representación arousana estuvieron equipos como el Rítmica Vilarousa, que presentó a sus gimnastas individuales en O Grove, con Sofía logrando una medalla de oro.

Roi Bouzas en el torneo Cedida

Por el equipo anfitrión, las benjamines consiguieron hacerse con la primera plaza en su categoría, y además, Roi Bouzas se hizo también con la medalla de oro en la modalidad con cuerda para cerrar el medallero local.