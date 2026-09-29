Caldas de Reis celebra el éxito de la III edición de la BTT Vila Termal

El recorrido se hizo en el sentido inverso con respecto a la pasada edición Gonzalo Salgado

Caldas de Reis acogió la III edición de la BTT Vila Termal, en la que los participantes se enfrentaron a un recorrido largo de 48 kilómetros y 1.300 metros de desnivel positivo. De nuevo, la organización corrió a cargo del Club Scornabiker en colaboración con el Concello de Caldas. Este año se incorporaron cinco trialeras nuevas y también bajadas diferentes, mientras que las zonas técnicas de la pasada edición también fueron retocadas.

En esta ocasión, la prueba tampoco fue competitiva. Aunque el evento está avalado y regulado bajo los criterios de la Federación Galega de Ciclismo, su enfoque es exclusivamente recreativo, deportivo y de superación personal. Por esta razón, el club organizador Scornabiker no publica una tabla de ganadores ni tiempos oficiales de llegada.

Tanto la ruta de 48 como la de 38 kilómetros se llevaron a cabo en sentido inverso con respecto a la pasada edición. La salida se efectuó a las 09:00 horas desde la Praza do Camiño y la línea de meta se situó en el Parque dos Choróns.

La nueva edición de la BTT de Caldas Gonzalo Salgado

Entre los participantes se encontraron miembros de equipos como el Club de Montaña Xesteiras, el Armenteira e Punto, el Club Ciclista Ribadumia o el Triatlón Vilagarcía, con la participación de Salvador Abalo en la categoría de Máster 40.

Carrera de viejas glorias

Caldas de Reis vivirá de nuevo este sábado tres una nueva jornada ciclista con la celebración de la II Carrera de Campeones, en un mes en el que el ciclismo cobra especial protagonismo en la localidad. Perico Delgado, Óscar Pereiro, Samuel Blanco, Álex Márque, Álvaro Pino, Evaristo Portela y Antonio Vidal ‘Cosme’ serán algunas de las figuras que volverán a encontrarse en Caldas para protagonizar un evento que recupera, como siempre, el espíritu ciclista.

La ‘II Carrera de Campeones’ mantendrá el mismo circuito urbano que la primera edición, un recorrido muy técnico y colorido de aproximadamente 1,3 kilómetros por las calles del centro de Caldas. Fariña subraya que será una nueva oportunidad para que el público vea de cerca y comparta un día con figuras que forman parte de la historia del ciclismo. Entre ellas se encontrarán Perico Delgado, vencedor del Tour de Francia en 1998 o también Óscar Piñeiro.