Vilagarcía vuelve a acoger la cuarta etapa de la Marcha Ciclista Unificada de Special Olympics

La presentación de la cuarta etapa de la prueba Concello de Vilagarcía

Special Olympics regresa a Vilagarcía de Arousa con la Marcha Ciclista Unificada para personas con y sin discapacidad intelectual. Será este domingo cuatro de octubre y recorrerá un total de 14,6 kilómetros.

La prueba cuenta con la colaboración de la Asociación vilagarciana Con Eles, que aporta un total de 13 deportistas y un entrenador. La actividad dará comienzo a las 10:15 horas con la llegada de los participantes a la Praza da II República. La salida de la marcha será a las 11:30 horas y la posterior entrega de premios se producirá a las 14:00 horas.

El Club Ciclista Xiabre también estará presente en la prueba con cinco deportistas. En la presentación de la prueba estuvieron presentes distintas autoridades que quisieron mostrar su respaldo a Special Olympics. El edil de Deportes, Carlos Coira, también estará en la prueba.

“Queremos agradecer la colaboración del Concello y al Xiabre que debe de ser ya el quinto año consecutivo que nos ayuda”, dice Isidoro Canabal, de Con Eles. Desde Special Olympics también mostraron su agradecimiento. “Va a ser una gran oportunidad para mostrar sus capacidades”, dicen

Del mismo modo, el alcalde, Alberto Varela, quiso agradecer la labor que desarrolla Special Olympics. "Para nós é especial acoller esta proba. Xa nos sentimos parte da entidade. Temos tamén deportistas locais e vai a ser un paseo moi agradable", comenta el alcalde.