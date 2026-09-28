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Diario de Arousa

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+Deportes

O Club de Natación e Salvamento Vilagarcía brilla no Campionato por Comunidades Autónomas

A entidade desprazouse con Carlos Meroño, Mariña Cores e Yago Vicente

María Caldas
28/09/2026 19:35
salvamento
Yago Vicente, Carlos Meroño e Mariña Cores en Valencia
Cedida
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Os deportistas do Club de Natación e Salvamento Vilagarcía acadaron uns excelentes resultados no Campionato por Comunidades Autónomas, disputado  en Valencia, cunha actuación destacada de Carlos Meroño, Mariña Cores e Yago Vicente tanto en piscina como en praia.

Carlos Meroño, gran protagonista da xornada, sumou un total de sete medallas. En praia conseguiu o bronce en nadar surf cadete, a prata en relevo con tubo de rescate, e o bronce en relevo sprint, rescate con tabla e relevo triada. 

Na clasificación xeral logrou a prata en cadete mixto e o bronce en cadete masculino. En piscina destacou especialmente nos 200 obstáculos, onde rematou 11º cun tempo de 2:19, a piques do récord galego.

Mariña Cores deixou tamén o nome do club en moi bo lugar en praia, cunha cuarta posición no relevo mixto e unha sexta en rescate con tabla, ademais de boas actuacións absolutas en ocean, ski e tabla. 

Yago Vicente completou unha xornada moi sólida en piscina, con catro cuartos postos en 50 remolque, 200 obstáculos, 4x50 obstáculos e 4x25 remolque de maniquí, ademáis dunha quinta posición en 100 combinada e 4x50 relevo combinado. En praia logrou tamén un quinto posto no relevo sprint. 

"Dende o club queren agradecer o apoio das familias, de todas as persoas que fan posible que estes novos deportistas sigan medrando no salvamento, e  Federación Galega de Salvamento e Socorrismo polo seu traballo e apoio ao deporte base", din dende a entidade. 

"Estes resultados son froito de moito traballo e esforzo", sinalaron os responsables, que xa pensan nos próximos retos da tempada.

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