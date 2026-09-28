El Náutico O Muíño logra la tercera plaza en la Baixada do Umia

El Río Umia volvió a ser escenario del mejor piragüismo autonómico Gonzalo Salgado

La Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra se impuso en la XXXII Baixada do Río Umia. La competición que reunió a 255 deportistas de 28 clubes se disputó sobre una distancia de siete kilómetros.

El conjunto pontevedrés encabezó la clasificación por equipos con 1.222 puntos. El Club Náutico de Cobres terminó segundo con 694, mientras que el Club Náutico O Muiño de Ribadumia ocupó la tercera posición con 673.

En K1 sénior masculino, Adrián Neira, del Club Fluvial de Lugo, logró la victoria con un tiempo de 37:30. Mateo López, del Club Cabanas KDM, fue segundo con 37:32 y Miguel Ángel Pérez, del Club de Piragüismo Cambados, tercero con 37:37.

La edición reunió a más de 200 deportistas Gonzalo Salgado

En la prueba femenina la victoria fue para Carme Devesa, del Club CMDC Breogán do Grove, con 40:48. La acompañaron en el podio Irene Miras, del Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre, con 43:34, y Lucía González, del Club Náutico de Cobres, con 50:21.

El Club Náutico O Muiño de Ribadumia firmó el doblete en C1 sénior masculino. Manuel Fontán revalidó la victoria conseguida en 2025 al completar el recorrido en 39:45, por delante de su compañero Carlos Gutier Picón, segundo con 39:52. José Alfredo Bea, del Club CMDC Breogán do Grove, finalizó tercero con 40:05.

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En C1 sénior femenino venció María Villaverde, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, con 50:09. Lara Remigio, del Náutico O Muiño, ocupó la segunda plaza con 54:06 y Sara Prado, del Fluvial de Lugo, fue tercera con 1:04:44. La categoría K2 mixto sénior finalizó con el triunfo de Adolfo Monteagudo y Kissi Torres, del Club Ría de Betanzos, con 38:19,62.

Iria Pardal y Víctor Gaitán, del Club de Piragüismo Olívico, terminaron segundos con 38:21,31, mientras que Celso Martínez y Claudia Chantada, del Club Piragüismo Vilaboa, fueron terceros con 38:48,16. Alexandre Míguez, del Club Piragüismo Vilaboa, ganó el K1 júnior masculino con 36:14. Tristán Paz, de Piragüismo Ourense, fue segundo con 39:54 y Rui Raimúndez, también de Vilaboa, tercero con un crono de 39:57.

O Muíño logró la tercera posición GonzaloSalgado

En K1 júnior femenino se impuso Catuxa Suárez, del Club de Piragüismo Cambados, con 42:59. Sabela Fernández, del Club Piragüismo Rianxo, terminó segunda con 48:00. Por otra parte, en C1 júnior femenino, Ainara Rodríguez, del Náutico Pontecesures, fue segunda con 50:34 y Silvia Gago, del Náutico O Muiño, tercera con 51:27.

En C1 cadete masculino venció Marcos Frieiro, del Náutico Pontecesures, con 44:19. José Rodríguez, del Club de Piragüismo Olívico, terminó segundo con 47:04 y José Villaverde, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, tercero con 47:14.

El Náutico Pontecesures logró las dos primeras posiciones del C1 cadete femenino con Cora Cortegoso, ganadora con 53:36, y Sofía Agrasar, segunda con 53:46. Elba Sacarrera, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, completó el podio con 56:20.

XXXII Baixada do Umia Gonzalo Salgado

Los veteranos

En K1 veterano femenino ganó Nuria Santiago, del Club Piragüismo Illa de Arousa, con 45:37. La victoria en C1 veterano masculino fue para Jesús Pérez, del Club Piragüismo Aldán, con 43:54.

David Maquieira, del Náutico O Muiño, ocupó la segunda posición con 49:50 y José Mario Noya, del Club Piragüismo Illa de Arousa, la tercera con un cronómetro final de 52:49 para cerrar la competición.