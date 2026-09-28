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+Deportes

El Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai logra dos platas en el 51º Torneo San Froilán

Carlos y Noemí fueron los encargados de sumar los metales para la entidad vilagarciana

María Caldas
28/09/2026 18:30
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El Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai inició este fin de semana la nueva temporada competitiva con su participación en el 51º Torneo de Judo San Froilán, celebrado en Lugo. La entidad acudió a la cita con un equipo formado por siete judokas, seis de categoría cadete y un junior, en una competición que sirvió como primera toma de contacto de la temporada y como una oportunidad para comprobar el nivel de preparación de los deportistas.

El balance de la jornada se saldó con dos medallas de plata, conseguidas por los cadetes Carlos, en -81 kg, y Noemí, en -70 kg. Carlos logró subir al segundo escalón del podio en una categoría de -81 kg que puso a prueba su preparación y capacidad competitiva en este comienzo de curso. Por su parte, Noemí también firmó una destacada actuación en -70 kg, consiguiendo otra plata para el club.

Más allá de las medallas, la participación en el San Froilán permitió al equipo técnico realizar una primera valoración del trabajo realizado durante la pretemporada. La primera competición del curso supone siempre una referencia para analizar sensaciones, detectar aspectos a mejorar y establecer las líneas de trabajo de cara a los próximos compromisos.

Con seis cadetes y un junior en competición, el torneo también permitió dar experiencia competitiva a un grupo que afronta una nueva temporada con margen para seguir creciendo y evolucionando sobre el tatami. 

Desde el Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai valoran positivamente este primer test competitivo, conscientes de que el camino de la temporada acaba de comenzar y de que todavía queda mucho trabajo por delante.

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