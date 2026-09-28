El cambadés Amadeo Abal cosecha otro éxito en la Carreira do Marisco

Amadeo Abal tras proclamarse campeón de la prueba que se disputó en el Concello do Grove Cedida

El Concello do Grove celebró una nueva edición de la Carreira do Marisco, en la que participaron cerca de 400 corredores, de los cuales 72 eran atletas locales. El triunfo en la categoría sénior masculina fue para el cambadés Amadeo Abal, quien también ganó la Media Maratón disputada este año en O Grove.

Abal completó la prueba en un tiempo de 31:10, encabezando un podio que completaron Anxo Bello, del Atletismo Narón, con un crono de 31:16, y en tercer lugar Hugo García, del Portugalete.

Asimismo, en la prueba también hubo representación arousana. En la quinta posición de la clasificación general masculina se colocó el vilanovés Mario Santos, seguido de Maxi Oubiña en representación del Club de Atletismo Cambados y de Adrián Boros, de Sanxenxo. Asimismo, Fernando Vidal, del Triatlón Vilagarcía consiguió la décima posición.

El isleño Gonzalo Fernández fue decimotercero, por delante de los grovenses Rafael Navas y Adrián Mascato. El Club de Atletismo Cambados también estuvo representado por el meisino Ricardo Torrescusa.

En la categoría sénior femenina el primer puesto en la clasificación general fue para Ángela González, de Nigrán. El podio femenino lo completaron Sara Castillo, de Cangas, y Natalia Castro, de Bueu.

Por otro lado, en el primer puesto de la categoría Sub 16 masculina se colocó Hugo Furelos, natural de Valga, seguido del grovense Benigno Fábregas. En el lado femenino, la victoria fue para la gondomareña Laura Meira, seguida de la cambadesa Paula Álvarez, que sumó una medalla de plata.

En el apartado Sub 18 masculino, Pedro Collazo fue primero y Xoán Corugeira segundo. Por la parte femenina, la primera plaza fue para la viguesa Sara Redondo y la medalla de plata para la grovense Sara Álvarez. En la categoría Sub 14 se hizo con la victoria femenina Mía Lago, y en masculino fue primero el cambadés Hugo Cordal, con segunda posición para el local Xurxo Varela.

El Sub 12 femenino fue para Sabela Muíños y el masculino para el cambadés Lois Vieites. En Sub 10 femenino triunfó la ribeirense Noa Martínez, y en el lado masculino hizo lo propio el grovense Derek Otero.

Desde la organización destacaron el éxito de una prueba en la que cada año aumentan el número de participantes respecto a ediciones pasadas.