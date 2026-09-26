Las eslovacas Barhacova y Farkasova y el tándem ítalo-británico Ciurnelli-Ceban ganan el ITF Juniors en dobles

Barhacova y Farkasova con Ferraris Mihalka flanqueadas por directivos del CCD Cedida

El ITF World Tennis Tour Juniors, que desde hace 24 ediciones organiza el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, cierra este domingo sus puertas a una cita, que está reconocida en el ámbito del deporte del tenis mundial, como una de los Torneos Internacionales más importantes del mundo, paso obligado para las jóvenes figuras que ofrecen proyección y calidad de juego en las pistas de tenis de los cinco continentes.

La mañana de este sábado arrancó con las semifinales individuales, tanto en categoría masculina como femenina, jugándose primero la de las chicas, a las 10 de la mañana, y a continuación la masculina. En este cuadro pasaba a la final la germana Mariella Thamm, tras derrotar en dos sets a la italiana Sofía Ferraris, por 7-5 y 6-1. Tendrá de contrincante a la británica Daniella Britton, al vencer la inglesa en su partido de semifinales, a la francesa Daniel Baranes por 5-7, 6-3 y 6-2.

Ciurnelli y Ceban con Krejci y Vagner Cedida

En categoría masculina, triunfo del también británico Mark Ceban sobre el italiano Raffaele Ciurnelli por 6-4 y 6-4, lo que le permite estar en la final contra el esloveno Svit Suljic, al vencer este último por 6-1 y 6-1 al también italiano Simone Massellani.

Respecto a la parte vespertina de este sábado, se disputaron las finales de dobles, siendo para la femenina el triunfo para el tándem formado por las eslovacas Sofía Barhacova y Nikola Farkasova, por 7-6(2) y 1-1, al tener que retirarse el dueto ítalo-húngaro formado por Sofía Ferraris y Anna Mihalka, debido a una caída de la italiana.

Espectáculo el ofrecido por los checos Tomas Krejci y Dominik Vagner y el británico Mark Ceban y el italiano Raffaele Cirunelli, en un trepidante partido de dobles masculino que se saldó a favor del tándem británico/ítalo por 6-4, 4-6 y 10-7. Curiosamente el inglés venció en dobles teniendo de compañero al italiano Cirunelli, a quien dobló en su partido de individuales para estar en la final. Sin duda alguna, saldrá de Sanxenxo como el mejor jugador del Torneo, gane o pierda su final.

Este domingo se disputan las finales individuales, siendo las féminas las primeras en abrir el juego a partir de las 9.45 de la mañana, con acceso libre y gratuito. A continuación se celebrará la final individual masculina.