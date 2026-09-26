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+Deportes

David Baños cede el testigo del Club de Piragüismo Vilagarcía

Juan Gómez, director técnico, será el nuevo presidente de la entidad

María Caldas
26/09/2026 12:50
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La nueva directiva del Piragüismo Vilagarcía
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El Club de Piragüismo Vilagarcía comienza un nuevo camino. Hasta el momento, David Baños ocupaba la presidencia de la entidad, pero tras nueve años al frente cede el testigo a Juan Gómez, quien hasta ahora era el director técnico. "Son nueve años y ya toca pasar página, nada más", dice el ya ex presidente.

En la asamblea de socios se presentó a la nueva directiva, que seguirá trabajando para hacer crecer la entidad. Por su parte, David Baños asumió la presidencia del club en el segundo año de vida del proyecto, y ya en el pasado 2024 había comunicado que consideraba necesario un cambio de ciclo.

Ya en aquel entonces el club había experimentado un gran crecimiento en cuanto a socios y palistas en competición. Uno de los grandes hitos que deja la etapa de Baños es la consecución de una nueva nave municipal de deportes náuticos. 

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La asamblea de socios
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Así, el club cambia de manos para consolidar su estructura y llevar a lo más alto un proyecto que inició con ocho padres esforzándose para que Vilagarcía mirase más al mar.

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