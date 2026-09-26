David Baños cede el testigo del Club de Piragüismo Vilagarcía

La nueva directiva del Piragüismo Vilagarcía Cedida

El Club de Piragüismo Vilagarcía comienza un nuevo camino. Hasta el momento, David Baños ocupaba la presidencia de la entidad, pero tras nueve años al frente cede el testigo a Juan Gómez, quien hasta ahora era el director técnico. "Son nueve años y ya toca pasar página, nada más", dice el ya ex presidente.

En la asamblea de socios se presentó a la nueva directiva, que seguirá trabajando para hacer crecer la entidad. Por su parte, David Baños asumió la presidencia del club en el segundo año de vida del proyecto, y ya en el pasado 2024 había comunicado que consideraba necesario un cambio de ciclo.

Ya en aquel entonces el club había experimentado un gran crecimiento en cuanto a socios y palistas en competición. Uno de los grandes hitos que deja la etapa de Baños es la consecución de una nueva nave municipal de deportes náuticos.

La asamblea de socios Cedida

Así, el club cambia de manos para consolidar su estructura y llevar a lo más alto un proyecto que inició con ocho padres esforzándose para que Vilagarcía mirase más al mar.