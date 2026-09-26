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Diario de Arousa

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+Deportes

Caldas celebra este domingo a terceira edición da BTT Vila Termal cun percorrido renovado

O tenente de alcalde Manuel Fariña destaca que a proba medra cada ano e “xa conta co seu propio público”

María Caldas
26/09/2026 14:45
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A pasada edición da proba
Cedida
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Caldas de Reis acollerá este domingo 27 de setembro a terceira edición da ‘BTT Caldas Vila Termal’, unha proba que volve renovar o seu percorrido para ofrecer ás e aos participantes unha experiencia diferente mantendo a esencia dunha marcha caracterizada pola combinación de natureza, paisaxe e dificultade técnica. 

A saída será ás 9:00 horas desde a Praza do Camiño e a chegada estará situada no Parque dos Choróns. Segundo explica o tenente de alcalde Manuel Fariña, a cita está consolidada xa como unha das propostas deportivas do outono en Caldas e contará cunha grande participación.

A principal novidade desta terceira edición está precisamente no trazado. A organización, a cargo do Club Scornabiker en colaboración co Concello, volve introducir cambios para evitar que a proba sexa idéntica á dos anos anteriores e incorpora cinco trialeiras novas e tamén baixadas diferentes, mentres que as zonas técnicas da pasada edición foron tamén retocadas. Ademais, a ruta realizarase neste ano en sentido inverso, cun cambio importante na saída e na orientación inicial cara á ruta do río.

A ruta longa terá finalmente 48 quilómetros reais, mentres que a ruta curta será de 38 quilómetros. No percorrido longo o desnivel positivo rolda os 1.300 metros e no curto os 1.000 metros, polo que ambas modalidades presentan un nivel de dificultade medio-alto. A organización mantén así unha das características que se converteron en sinal de identidade da BTT Caldas Vila Termal: un percorrido esixente no que as pistas e camiños forestais se combinan con zonas técnicas, trialeiras e baixadas, aproveitando diferentes espazos da contorna de Caldas.

“Estamos ante unha proba que vai medrando edición tras edición e que xa ten o seu propio público”, sinala Fariña. “Queremos que Caldas sexa tamén un punto de referencia para as persoas afeccionadas ao ciclismo de montaña e que a BTT permita descubrir e gozar da nosa contorna, o noso patrimonio natural, desde outra perspectiva”, asegura.

A proba contará con dous avituallamentos ao longo do percorrido e a recollida dos dorsais poderá realizarse desde as 8.00 horas. A saída será ás 9.00 horas e a chegada estará situada no Parque Xardín, permitindo que a actividade deportiva volva ter como punto de encontro un dos espazos máis emblemáticos da vila.

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