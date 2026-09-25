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Diario de Arousa

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+Deportes

Ribadumia espera preto de 300 deportistas na nova edición da Baixada do Umia 

A proba, que se celebra este domingo, terá un percorrido de 8.000 metros polo río Umia e terá saída e meta nas instalacións do Club Náutico O Muíño

María Caldas
25/09/2026 19:30
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A presentación da proba nas instalación do Club Náutico O Muíño
Gonzalo Salgado
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A 32º Baixada do Umia foi presentada nas instalacións do Club Náutico O Muíño, onde se deron a coñecer os detalles dunha edición que reunirá este domingo en Ribadumia a preto de 300 deportistas. 

A competición dará comezo ás 16:00 horas e terá saída e meta nas propias instalacións do club, en Cabanelas. O percorrido será de 8.000 metros, nun trazado de descenso e ascenso polo río Umia que concentrará a competición ao longo da tarde. A entrega de premios está prevista para as 18:30 horas, tamén no Club.

No acto de presentación participaron o alcalde de Ribadumia, David Castro; o presidente do Club Náutico O Muíño, José Manuel Vázquez Núñez; o director deportivo do club, José Manuel Vázquez; o presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea; a directora de Deportes da Deputación de Pontevedra, Xisela Aranda; o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández López; e a concelleira de deportes de Ribadumia, Sofía Núñez.

A celebración desta 32ª edición coincide cunha tempada en que o Club Náutico O Muíño volveu situar a varios dos seus deportistas entre os protagonistas das principais competicións galegas, nacionais e internacionais. Nas últimas semanas, o Concello de Ribadumia participou tamén no recoñecemento realizado polo club aos seus deportistas internacionais, nun acto no que se puxeron de manifesto os resultados acadados ao longo da tempada e o traballo desenvolvido dende a base.

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O alcalde, David Castro, toma a palabra na presentación
Gonzalo Salgado

Neste contexto, o alcalde de Ribadumia, David Castro, felicitou ao Club Náutico O Muíño pola continuidade da Baixada do Umia durante estas 32 edicións e polo traballo que realiza ao longo de todo o ano, tanto na organización de competicións como na formación e acompañamento dos seus deportistas.

“Chegar a unha 32º edición é unha mostra do compromiso e da constancia do Club Náutico O Muíño, unha entidade que leva décadas traballando polo piragüismo e que ano tras ano segue conseguindo grandes resultados deportivos.Quero felicitar a toda a familia do Club Náutico O Muíño por esta tempada e, especialmente, por manter viva unha proba que xa forma parte da historia deportiva de Ribadumia”, sinala o alcalde do Concello de Ribadumia, David Castro.

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