Cambados celebra el XLIV Torneo Albariño

Las autoridades en la presentación de la prueba Gonzalo Salgado

Cambados vuelve a ser escenario del mejor baloncesto con la celebración del XLIV Torneo Albariño, organizado por el Club Xuventude Cambados en colaboración con la concejalía de Deportes del Concello de Cambados.

Durante el día de hoy, el Pabellón de O Pombal vivirá dos enfrentamientos de categoría sénior, uno en femenino y otro en masculino. A las 18:00 horas, el equipo femenino del Xuventude Cambados se verá las caras con As Fontiñas de Santiago de Compostela. El mismo enfrentamiento se producirá a las 20:00 horas, pero en esta ocasión con los combinados masculinos de los equipos.

Desde el club animan a todos los presentes a acercarse a disfrutar de la jornada que se desarrolla hoy en O Pombal. “Animamos ós socios a que veñan a desfrutar dunha tarde de baloncesto. Queremos que o pasen ben”, comenta la presidenta de la entidad, Julia Cacabelos.

Por parte del Concello también animan a los vecinos a acudir a la cita. “Convidamos a todos a pasarse por O Pombal. O equipo local está facendo un gran traballo durante a tempada. Esperamos un ambiente sano”, dice la edil Noelia Gómez.