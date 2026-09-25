Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Cambados celebra el XLIV Torneo Albariño

Será mañana en el Pabellón de O Pombal

María Caldas
25/09/2026 17:53
_A7A0843_12391374
Las autoridades en la presentación de la prueba
Gonzalo Salgado
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cambados vuelve a ser escenario del mejor baloncesto con la celebración del XLIV Torneo Albariño, organizado por el Club Xuventude Cambados en colaboración con la concejalía de Deportes del Concello de Cambados.

Durante el día de hoy, el Pabellón de O Pombal vivirá dos enfrentamientos de categoría sénior, uno en femenino y otro en masculino. A las 18:00 horas, el equipo femenino del Xuventude Cambados se verá las caras con As Fontiñas de Santiago de Compostela. El mismo enfrentamiento se producirá a las 20:00 horas, pero en esta ocasión con los combinados masculinos de los equipos.

Desde el club animan a todos los presentes a acercarse a disfrutar de la jornada que se desarrolla hoy en O Pombal. “Animamos ós socios a que veñan a desfrutar dunha tarde de baloncesto. Queremos que o pasen ben”, comenta la presidenta de la entidad, Julia Cacabelos.

Por parte del Concello también animan a los vecinos a acudir a la cita. “Convidamos a todos a pasarse por O Pombal. O equipo local está facendo un gran traballo durante a tempada. Esperamos un ambiente sano”, dice la edil Noelia Gómez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620