Sesenta mulleres de toda Galicia participan na II Ruta Fluvial Dragon Boat polo río Ulla
A II Ruta Fluvial Dragon Boat polo río Ulla, organizada pola Asociación Galega de Linfedema (AGL) e o Club Náutico Pontecesures, celebrouse o pasado domingo reunindo a sesenta mulleres chegadas de diferentes puntos de Galicia nunha xornada de deporte, saúde, solidariedade e convivencia.
Baixo o lema “Padexamos xuntas pola vida”, as participantes desfrutaron dunha xornada moi especial percorrendo o río Ulla e compartindo experiencias nun entorno natural privilexiado. A organización quere agradecer especialmente a colaboración da Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, Xacobeo 2027 e o Concello de Pontecesures, así como a todas as persoas e entidades que fixeron posible esta segunda edición.
O día estivo acompañado dun tempo excepcional, que permitiu gozar plenamente da actividade e da beleza da contorna do río Ulla. Como remate, participantes e organización compartiron un momento de convivencia arredor dun rico chocolate quente acompañado de variados postres, poñendo o broche final a un día marcado pola emoción, a amizade e a unión.