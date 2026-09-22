El ribeirense Eizan Calo consigue la medalla de plata en el Campeonato de España

A la izquierda, el joven ribeirense Eizan Calo con la medalla de plata en Barcelona Cedida

El ribeirense Eizan Calo, deportistas del Club de Patinaxe Ribeira, estuvo presente en el Campeonato de España alevín e infantil de 2026. La competición se celebró en el Pavelló Municipal d’Esports Joan Creus de Ripollet, en Barcelona, organizado por la Federación Española de Patinaje y el Club de Patinaje Ripollet.

Eizan Calo consiguió hacerse con la medalla de plata en la categoría infantil, y es que llegaba como uno de los grandes patinadores destacados tras ser campeón gallego infantil en el 2026 con 65,09 puntos.

Finalmente, el oro fue para Marçal Viñolas, y en alevín masculino revalidó el título Gael Fernández, del Gondomar. Con esta plata, Eizan Calo sigue aumentando su ya extenso medallero, por lo que en este 2026, la Federación Gallega lo incluye dentro de la selección de patinadores exentos de realizar las preselecciones de categoría nacional libre.

En el Campeonato de España también participó la ribeirense Alicia Castiñeiras, que logró clasificarse para el programa largo, acabando en la decimosexta posición de la clasificación. Desde el Concello de Ribeira quisieron felicitar a ambos por su actuación.