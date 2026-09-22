El CX Fontecarmoa firma una destacada actuación en Narón

La expedición del Fontecarmoa Cedida

El Club de Xadrez Fontecarmoa sigue sumando nuevos éxitos. Y es que Si la semana pasada la expedición del Fontecarmoa al Torneo de Santiago se había saldado con cuatro medallas, pero con una discreta actuación, en esta ocasión en el VI Torneo Promoción Xadrez Narón, los seis jugadores que integraban el grupo arousano, regresaron todos con su persea a Vilagarcía de Arousa.

Significar el oro obtenido por Asier Cores López en Promesas, donde su compañero Miguel Briones Besteiro lo acompañó en el podio con una quinta plaza de la genera. Asimismo, Liam Puceiro Bouzas se hizo con la medalla de plata en la categoría de benjamines, y primera plaza femenina para su compañera de equipo Sabela Cores Lois, que finalizó octava del cuadro final.

En la categoría de alevín llegó el segundo metal dorado para el Fontecarmoa, Lois Roo Guillán acabo invicto y sumó unos importantes puntos para mejorar su posición en el Circuito Galego. Ya en la categoría infantil, Aldara Cores Lois finalizó tercera de la general realizando un gran torneo en el que consiguió vencer y superar en la clasificación final al número uno del ranking.

Los jugadores del Fontecarmoa ya se preparan para una de sus citas más importantes como locales, el XXXII Memorial Adolfo Pedrido 2026, que se celebrará el próximo sábado día 26 de septiembre en el Recinto Ferial Fexdega de Vilagarcía de Arousa.

Al igual que el año pasado, el torneo absoluto está incluido en el XXXVII Circuito Gallego de Ajedrez, válido para el mismo y con 1120 € en premios y ocho rondas de pasión y lucha para demostrar quién es el mejor en el Recinto Ferial de Fexdega, en Vilagarcía.