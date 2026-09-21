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+Deportes

Sanxenxo pone el broche final a la undécima Regata Rey Juan Carlos

La prueba cierra tres jornadas de competición en la Ría

María Caldas
21/09/2026 19:30
regata
La flota de J80 compitiendo durante la última jornada en Sanxenxo
María Muiña
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Sanxenxo acogió la última jornada de la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster. Al viento le costó entrar y las primeras horas del día transcurrieron con muy poca intensidad, pero finalmente la ría de Pontevedra permitió navegar y todas las clases pudieron completar al menos una prueba para cerrar con éxito los tres días de regatas.

La jornada final no provocó cambios en los lideratos, por lo que quedaron confirmados los vencedores de esta undécima edición: Bribon en Xacobeo 6 Metros, Okofen en J80, Magical en ORC 0-1-2, Urbapaz en ORC 3, Deep Blue 2.1 en ORC 4, Keep Calm en ORC 5-Open, Atxurri en Veteranos, José de Linares y Alexandra Wang Liu en Abanca Optimist y el equipo a bordo del Damm 3, liderado por la monitora Natalia Domínguez, en Fundación Talgo Vela Adaptada. Un viento ligero del Oeste, de unos siete nudos de intensidad, permitió navegar y completar una prueba para los Xacobeo 6 Metros.

El Alibaba2 de Miguel Lago fue el vencedor de la única manga disputada hoy, mientras que Titia fue segundo y Caprice, tercero. En los J80, Okofen volvió a confirmar su dominio con otra victoria.

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