Pablo Castiñeiras sella una buena actuación en Bratislavia

Gallegos Olympic Hopes

Los Olympic Hopes de Sprint 2026 finalizaron en Bratislava después de cuatro jornadas de competición con la participación de 40 países. La representación gallega obtuvo unos excelentes resultados, tanto en kayak como en canoa y en pruebas individuales y de embarcaciones de equipo. En dicha competición participó Pablo Castiñeiras, palista de As Torres-Romería Vikinga de Catoira.

Castiñeiras terminó cuarto en la Final B del C1 1000 y alcanzó la Final A del C1 500, donde ocupó la novena posición. Por otro lado, David Dávila y Castiñeiras compitieron además en el C4 500 con Daniel Rodríguez, del Kayak Tudense, y Adrián Martín.

El cuarteto español terminó sexto en la final. Rodríguez compitió también junto a Martín en C2, con un séptimo puesto en la Final B de 500 metros y un sexto en la Final B de 1000. En la jornada de fondo, Castiñeiras fue undécimo en C1 5000, mientras que Dávila y Rodríguez fueron descalificados. Así, el piragüista de As Torres continúa sumando experiencias a su corta y prometedora carrera.