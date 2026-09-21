Galicia triunfa en la “Regata de la Mujer” en Vilagarcía

El equipo de Carlota Hernández durante la regata celebrada en Vilagarcía TORVEO

El equipo gallego liderado por Carlota Hernández se alzó con la victoria de la Regata de la Mujer, prueba que inaugura la temporada 2026/27 de la Liga Iberdrola. El RFGV – Ence ha sido claro dominador de las medal series, que cerraron así un intenso programa de competición con vientos del Norte decreciendo en intensidad desde 15 hasta 7 nudos.

El RFGV – Ence de Carlota Hernández ha continuado brillando en casa y cerró el cuadro preliminar en cabeza, seguido del Pulperas del RCN Calpe y del Natulim del CN Sevilla, que mejoró considerablemente desde el inicio de la prueba. RFGV – Wavefit, Balearia RCNP y RCNGC han completado el grupo de honor.

En la primera medal race, ya con vientos más suaves, el RFGV - Wavefit ha golpeado primero, pero en las dos siguientes el RFGV – Ence ha encadenado dos triunfos. El equipo de Carlota Hernández se ha impuesto en un total de siete mangas durante el fin de semana y en el resto siempre ha estado en el podio, lo que confirma una victoria aplastante en esta etapa de la Liga Iberdrola.

Al segundo escalón del podio ha subido Pulperas, la tripulación del RCN Calpe comandada por Sara Momplet, con un casillero íntegro de primeros y segundos, excepto en las dos últimas medal races.

La tercera plaza la ha ocupado el Natulim del CN Sevilla, liderado por Carlota Massana, que ha logrado subir dos puestos en la general desde ayer, mientras que el RFGV – Wavefit de Sandra González se tuvo que conformar con la cuarta posición en la clasificación.

Carlota Hernández explicó cuáles han sido las claves del triunfo en Vilagarcía: “La primera clave ha sido navegar tranquilas. Luego, anticiparnos a las situaciones, hablar mucho acerca de lo que íbamos a hacer en cada momento, tener las cosas claras y tirar a por lo que creíamos que tocaba”.

Del 10 al 12 de octubre tendrá lugar el siguiente encuentro de Liga Iberdrola, que supondrá el final de la edición.