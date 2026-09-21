El Centro Deportivo Ikigai logra el segundo puesto en la Carrera de las Empresas de Porriño

Rosi Serantes y Andrés Senín durante la carrera Cedida

Porriño acogió una nueva edición de la Carrera de las Empresas, una cita deportiva que reunió a numerosos participantes dispuestos a disfrutar del atletismo en un ambiente marcado por el compañerismo y el espíritu de equipo.

La prueba contó con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, y entre los participantes destacó la representación del Centro Deportivo Ikigai, que acudió a la competición en la modalidad de parejas mixtas de 10 kilómetros.

La pareja formada por Andrés Senin y Rosi Serantes completó una destacada actuación y logró finalizar en segunda posición de la categoría de parejas mixtas. El resultado supone un reconocimiento al trabajo, la constancia y la preparación de ambos deportistas, además de poner de relieve la participación del Centro Deportivo Ikigai en las diferentes actividades deportivas que se celebran en la comarca.

La Carrera de las Empresas volvió a convertir las calles de Porriño en un punto de encuentro para corredores de distintos niveles, combinando la competición deportiva con un marcado carácter social y de convivencia.

Desde el Centro Deportivo Ikigai celebran este nuevo éxito de sus representantes, que regresan a casa con un merecido subcampeonato en los 10 kilómetros por parejas mixtas.