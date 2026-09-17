La cambadesa Marta Serantes debuta en la Gladiator Race

La cambadesa Marta Serantes durante la Gladiator Race Cedida

La cambadesa Marta Serantes debutó en las Gladiator Race celebradas en Santiago de Compostela. Se trata de una carrera de seis kilómetros en la que hay que superar diversos obstáculos (más de 40), con zonas fangosas y acuáticas, para llegar a la línea de meta, considerándose una de las más duras.

“A nosa compañeira Marta Serantes debutou nesta competición rematando a proba en 1:51:53 no posto 1172 da clasificación xeral, dun total de 1533 finishers”, explican desde el Club de Atletismo Cambados, en el que milita Marta Serantes.

Asimismo, desde la entidad cambadesa también celebraron su gran papel en la Carreira Popular de Meaño, a la que acudieron con su sección de running. Además, el Club de Atletismo Cambados también se desplazó hasta la Carreira da Valvanera, que se convirtió en una fiesta para la escuela cambadesa.