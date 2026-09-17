El judo se acerca a todos los públicos con unas jornadas de iniciación por la Semana Europea del Deporte

El cartel promocional Cedida

Con motivo de la Semana Europea del Deporte, se celebrarán unas jornadas de iniciación al judo adaptadas a todos los públicos, una iniciativa pensada para acercar este deporte a personas de diferentes edades y niveles.

Durante estas jornadas, los participantes podrán tener una primera toma de contacto con el judo en un ambiente seguro, dinámico y participativo, descubriendo los principales valores y fundamentos de esta disciplina deportiva.

El judo no solo es una actividad física, sino también una disciplina que fomenta valores como el respeto, la disciplina, el compañerismo, la confianza y el esfuerzo, convirtiéndose en una excelente opción tanto para niños y jóvenes como para adultos.

La actividad está abierta a todos los públicos, sin necesidad de contar con experiencia previa. El objetivo es que cualquier persona pueda acercarse al tatami, conocer el judo y disfrutar de una experiencia deportiva diferente.

Las personas interesadas en obtener más información sobre las jornadas pueden ponerse en contacto con el Centro Deportivo Ikigai en el teléfono 625 170 373. Una oportunidad para descubrir el judo, practicar deporte y compartir una experiencia saludable con motivo de la Semana Europea del Deporte.