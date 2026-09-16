Sanxenxo se prepara para una nueva edición de la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster

La flota de ORC durante la pasada edición María Muíña

Todo está en marcha en el Real Club Náutico de Sanxenxo para la celebración de la 11ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster. Del 18 al 20 de septiembre, la ría de Pontevedra volverá a reunir a una heterogénea flota para disputar una de las citas más importantes y multitudinarias de la temporada.

Más de 170 barcos se darán cita en Sanxenxo en una edición que volverá a reunir a algunas de las principales clases de la vela de crucero, monotipos, vela clásica y vela ligera. Los cruceros competirán en ORC 0-4, ORC 5 y Open y JCH Veteranos, todos ellos con el Trofeo Diputación de Pontevedra en juego. A ellos se sumarán los monotipos J80, la histórica flota de Xacobeo 6 Metros, los ABANCA Optimist y los equipos de Fundación Talgo Vela Adaptada y Escuela.

La cita tendrá además un importante aliciente para las flotas de ORC y J80, que llegarán a Sanxenxo con el Trofeo Presidente de la Xunta 2026 todavía por decidir. La Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster será un año más la última prueba del Circuito Gallego de Alto Nivel, que arrancó en julio en A Coruña y continuó después en Ares, Portosín y Baiona.

Entre los equipos que estarán en Sanxenxo figuran precisamente dos de los defensores del Trofeo Presidente de la Xunta. El “Mirfak” de Diego López (CNR Ferrol) y el “Deep Blue 2.1” de Vicente Cid (RCN Vigo), vencedores en sus respectivas categorías en 2025, regresan este año para pelear de nuevo por uno de los títulos más ansiados de la temporada gallega.

El “Mirfak” llega además como defensor de la victoria conseguida el pasado año en la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster, título que también tratará de revalidar el “Saplicco II” de Joao Serodio (YC do Porto), vencedor de ORC Open en 2025.

Más allá de la clase crucero, la variedad volverá a ser una de las señas de identidad de la regata. Los Xacobeo 6 Metros regresarán a uno de sus escenarios habituales, mientras que los J80 afrontarán una edición que tendrá además rango de Campeonato Ibérico. Junto a ellos estarán los JCH Veteranos, los equipos de Fundación Talgo Vela Adaptada y Escuela y una numerosa flota de ABANCA Optimist con representación nacional e internacional.

Precisamente los más jóvenes serán los primeros en entrar en escena. Como antesala a las tres jornadas de regata, el miércoles día 16 comenzará el Clinic Internacional de Optimist by 541Top, una iniciativa que volverá a reunir en Sanxenxo a jóvenes regatistas llegados desde diferentes puntos no sólo de España, sino también de países como Gran Bretaña, Noruega, Polonia, Portugal, Italia y Marruecos.

El village, punto de encuentro tras la competición

Como viene siendo habitual, la actividad de la 11ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster continuará cada tarde tras la competición. Durante el fin de semana, el village gastronómico del Real Club Náutico de Sanxenxo, de la mano de Galicia Calidade, será el punto de encuentro de regatistas y equipos.

Las cenas marineras y la música en directo acompañarán las jornadas del viernes y el sábado, que contará además con la Pool Sailors Party RCNS a medianoche. El domingo, la entrega de trofeos pondrá el broche final a tres días de competición en la ría de Pontevedra.

Con los preparativos ya en marcha, Sanxenxo cuenta los días para volver a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la vela con la celebración de la 11ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster.