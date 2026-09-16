Cambados celebra la XV edición de la Regata Albariño 

Noelia Gómez, edil de Deportes, y Santi Fernández, miembro de la directiva del Club Mariño, en la presentación de la prueba Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados se viste de gala para celebrar este fin de semana la XV Regata Albariño, organizada por el Club Mariño Salnés en colaboración con la concellería de Deportes de Cambados.

“É a cuarta edición dende un parón que retomou a diretiva e coa colaboración do Concello”, señala Noelia Gómez, edil de Deportes del Concello de Cambados. La regata será este próximo sábado 19 de septiembre en San Tomé, y esperan que los vecinos se animen a disfrutar de una tarde de vela y remo.

“Esperamos que moita xente se acerque a desfrutar deste deporte. A mañán será de remos e a tarde de vela. Tamén é desfrutar da cultura, xa que a dorna é a nosa cultura marítima de todas as vilas da comarca”, recalca Gómez. “O club fai un traballo excepcional, vai ser unha maravilla ver as dornas preto da nosa torre, vai ser un espectáculo ben bonito”, concluye la edil de Deportes.

El Club Mariño Salnés cuenta actualmente con unos 70 socios, y cualquier persona que lo desee puede inscribirse, pagando una cuota anual, para aprender a navegar de la mano de la entidad cambadesa.

Este año, la regata de remo comenzará a las 12:00 horas, mientras que por la tarde, a las 16:30 horas, será la regata de vela, en la que cuentan con alrededor de 25 dornas inscritas. “Non está reñido a parte tradicional coa actual, vanse poder seguir en directo as dornas cambadesas”, comenta Santi Fernández, miembro de la directiva del Club Mariño.

“A ruta vai estar monitorizada, incluso virá un dron para que todas as persoas que non poidan vir sigan a proba. Temos unha costa marabillosa para poder desfrutar dela ‘in situ’ e incluso se poderá ver dende Tragove, xa que será un percorrido por toda a costa”, remarca Fernández, que también anima a los vecinos de Cambados a acercarse a disfrutar de la prueba.

Desde la organización estiman que la regata de remo durará alrededor de una hora, porque se trata de un recorrido más corto, pero la de vela, que ya se adentra por la Ría, se espera que dure unas dos horas, dependiendo de la previsión del viento.

“En principio esperamos pouco vento, así que andará máis amodo. O percorrido farase acorde as circunstancias do vento”, dice Santi Fernández. Las dornas más habituales con las que cuenta el Club Mariño Salnés son las polbeiras, que ahora se recuperaron para participar en las regatas y eventos culturales, con un modelo de nueve cuartas que se usan para este tipo de eventos.

En la competición, en la dorna irán un patrón y un proel, aunque también pueden ir hasta tres. En remo también irán dos personas, uno a proa y otro a popa, por lo que las embarcaciones son mucho más rápidas. “Cada vez empeza a haber máis xente nova, sobre todo mulleres. Pode participar todo o tipo de xente que o desexe”, comenta Santi Fernández desde el club.

En cuanto a las entidades que estarán en la competición, se esperan a clubes de la Ría de Arousa, sobre todo de A Illa de Arousa y O Grove. “A veces ven algún de Ribeira, pode vir incluso de Vigo. Tamén temos confirmada unha de Bueu”. Los participantes recibirán una botella de albariño como regalo, y habrá trofeos donados por la concejalía.